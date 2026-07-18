Iran tuyên bố phá hủy trung tâm AI của Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 17/7 tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào một căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain.

Theo RT, phía Iran khẳng định đã phá hủy một kho chứa xuồng không người lái mặt nước (USV) cùng một "trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) chủ chốt" để đáp trả các cuộc không kích của Washington vào các cây cầu và cơ sở hạ tầng dân sự Iran. Tuyên bố phát đi tối 17/7 của IRGC cho biết, đây là đợt thứ 17 trong chiến dịch Nasr 2.

Lực lượng này tuyên bố: “Trung tâm AI chính ở Bahrain đã bị phá hủy hoàn toàn bởi nhiều tên lửa đạn đạo và hàng chục máy bay không người lái”.

Cả Mỹ và Bahrain đều chưa chính thức xác nhận bất kỳ thiệt hại nào do các cuộc tấn công trên. Bahrain là nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ và là một trong những trung tâm quân sự chính của Washington ở Vịnh Ba Tư.

Trong diễn biến liên quan, Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 17/7 đưa tin hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi xảy ra các vụ nổ trong lúc tìm cách đi qua khu vực được cho là có bãi thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz.

Theo Tasnim, hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhận định eo biển Hormuz hiện ở trong tình trạng "cực kỳ nguy hiểm" và "bị phong tỏa hoàn toàn" sau các cuộc tấn công của Mỹ.

IRGC cho rằng các chiến dịch quân sự của Washington đã khiến tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với thế giới không còn bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải biển.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bất kỳ xác nhận độc lập nào từ các cơ quan hàng hải quốc tế hoặc các bên liên quan về vụ hai tàu chở dầu bốc cháy, cũng như nguyên nhân cụ thể dẫn đến các vụ nổ.

Lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ lên tàu M/T Wen Yao ở Vịnh Oman trong một cuộc tập trận nhằm thực thi lệnh phong tỏa hải quân. Ảnh: Thủy quân lục chiến.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran cũng cáo buộc quân đội Mỹ đã tấn công một tàu chở dầu đang neo đậu tại đảo Kharg - cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của nước này nằm gần eo biển Hormuz, Guardian cho biết. Theo phía Iran, con tàu không chở hàng tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng Mỹ đã lên kiểm soát một tàu trên Vịnh Oman hôm 17/7 trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa mới nhằm vào các cảng của Iran.

CENTCOM cũng cho biết đã chuyển hướng ba tàu thương mại bị cáo buộc tìm cách "phá vỡ lệnh phong tỏa". Trước đó một ngày, quân đội Mỹ tuyên bố đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu không chở hàng sau khi con tàu này cố vượt qua khu vực phong tỏa.

Dù vậy, CENTCOM chưa công bố danh tính, quốc tịch hay loại hàng hóa của các tàu bị ảnh hưởng, đồng thời cũng chưa làm rõ cơ sở pháp lý cho các biện pháp chuyển hướng, vô hiệu hóa và kiểm soát những con tàu này.

Theo CENTCOM, một tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn được duy trì và các tàu thương mại vẫn có thể lưu thông với số lượng hạn chế.

Hiện Mỹ được cho là bảo vệ tuyến hàng hải dọc bờ biển Oman, trong khi Iran kiểm soát luồng tàu sát bờ biển nước này. Nguồn tin từ Al Jazeera cho biết phần lớn tàu thương mại vẫn đi qua eo biển đều lựa chọn tuyến do Mỹ bảo vệ, song số lượng rất ít do nguy cơ an ninh vẫn ở mức cao.

Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng hải Lloyd's List Intelligence, lượng hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz theo tuần đã giảm gần 25% ngay từ đầu tháng và tiếp tục sụt giảm khi các cuộc đối đầu Mỹ - Iran leo thang.

Để giảm thiểu rủi ro, một số tàu chở dầu đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) khi đi qua eo biển, trong khi nhiều tàu khác lựa chọn neo đậu chờ tình hình ổn định. Lloyd's cho biết dù khu vực Vùng Vịnh đã tăng cường vận chuyển dầu qua hệ thống đường ống, năng lực này vẫn chưa đủ bù đắp lượng hàng hóa sụt giảm trên tuyến đường biển Hormuz.

Giới quan sát nhận định việc vừa bảo vệ tàu thuyền trên tuyến Oman, vừa thực thi phong tỏa đối với các tuyến gần Iran đang tạo áp lực rất lớn lên lực lượng hải quân Mỹ.

Mỹ đổ bộ khám xét tàu dầu Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ vừa tiến hành một cuộc kiểm tra xác minh trên tàu chở dầu M/T Wen Yao tại Vịnh Oman trong bối cảnh Washington siết chặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu sử dụng cảng của Iran.