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Thế giới

Video mới hé lộ diễn biến vụ đánh bom ám sát triệu phú Ukraine ở Monaco

  • Thứ bảy, 18/7/2026 09:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đoạn video mới được giới chức Ukraine công bố đã hé lộ khoảnh khắc quả bom phát nổ nhằm ám sát triệu phú Vadim Ermolaev tại Monaco, đồng thời làm sáng tỏ thêm nhiều tình tiết trong vụ án gây chấn động này.


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Bức ảnh do Interpol công bố cho thấy nghi phạm vụ ám sát là Anastasia Berezovska tại Monaco. Berezovskaya sau đó được phát hiện đã tử vong ở ngoại ô Kyiv với vết đạn ở đầu. Ảnh: Interpol.

Theo đài RT, Tổng Công tố Ukraine Ruslan Kravchenko ngày 17/7 đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ đánh bom nhằm ám sát doanh nhân Vadim Ermolaev tại Monaco hồi cuối tháng 6.

Ông Ermolaev, một triệu phú gốc Ukraine hiện mang quốc tịch Cộng hòa Síp (Cyprus) cùng bạn đời và con trai 13 tuổi bị thương nặng khi một thiết bị nổ tự chế phát nổ gần lối vào khu chung cư nơi gia đình sinh sống hôm 29/6. Ông Ermolaev từng bị chính quyền Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2023 và được cho là đang chuẩn bị công bố các thông tin liên quan đến cáo buộc tham nhũng của một số quan chức cấp cao Ukraine.

Theo Tổng Công tố Kravchenko, các nghi phạm đã bí mật lắp đặt một camera giám sát gần hiện trường để xác nhận vụ ám sát thành công trước khi xóa dữ liệu. Tuy nhiên, các điều tra viên đã khôi phục được đoạn video.

Hình ảnh cho thấy một người đặt ba lô màu đen trước cửa tòa nhà rồi rời đi. Vài phút sau, ông Ermolaev cùng gia đình tiến đến lối vào. Nghi phạm được cho là đã hai lần ngoái lại trong lúc nghe điện thoại trước khi thiết bị nổ được kích hoạt từ xa. Theo cơ quan điều tra, quả bom được nhồi nhiều mảnh kim loại nhằm tăng sức sát thương.

Khoảnh khắc nghi phạm đánh bom hụt doanh nhân Ukraine ở Monaco Đoạn video do Tổng Công tố Ukraine công bố ghi lại cảnh nghi phạm đặt ba lô chứa thiết bị nổ trước cửa tòa nhà rồi rời đi. Chỉ vài phút sau, quả bom được kích hoạt từ xa khi doanh nhân Vadim Ermolaev cùng gia đình xuất hiện.

Các điều tra viên xác định công dân Ukraine Anastasia Berezovskaya là nghi phạm chính trong vụ đánh bom. Tuy nhiên, người phụ nữ này sau đó được phát hiện đã tử vong bên ngoài thủ đô Kyiv với vết đạn ở đầu. Các công tố viên cho rằng bà Berezovskaya có thể đã bị đồng phạm sát hại nhằm bịt đầu mối.

Theo cơ quan điều tra, trước vụ đánh bom, bà Berezovskaya đã liên lạc với hai người đàn ông, trong đó có Vitaly Zhikovich, quyền đại tá thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR). Nhà chức trách Ukraine sau đó đã bắt giữ ông Zhikovich cùng một cựu nhân viên thực thi pháp luật liên quan đến cái chết của bà Berezovskaya, đồng thời xác định ông Zhikovich là người bị tình nghi đứng sau vụ đánh bom ở Monaco.

Cảnh sát cho biết khi khám xét nơi ở của ông Zhikovich, lực lượng chức năng phát hiện một căn phòng dưới tầng hầm "giống như phòng tra tấn".

RT cũng dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho rằng ông Zhikovich từng tham gia nhưng không thành công trong ít nhất 20 âm mưu khủng bố nhằm vào lãnh thổ Nga trong những năm gần đây. Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Năm 2023, nhà chức trách Ukraine áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với ông Iermolaiev, một trong những người giàu nhất nước này. Ông có khối tài sản mà tạp chí Forbes ước tính khoảng 220 triệu USD.

SBU cáo buộc ông tiếp tục kinh doanh rượu tại bán đảo Crimea và nộp hàng triệu USD tiền thuế cho ngân khố Nga. Doanh nhân 58 tuổi bác bỏ các cáo buộc là hoàn toàn phi lý và khẳng định ông đã quyên góp tiền cho quân đội Ukraine.

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Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc

Ukraine Nga Pháp Interpol đánh bom Monaco Anastasia Berezovskaya Vitaly Zhikovich

  • Interpol

    Interpol

    Interpol là tên gọi thường dùng của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (International Criminal Police Organization), một tổ chức liên chính phủ được thành lập 7/9/1923 tại Viên, Áo. Interpol có mạng lưới các cơ quan thực thi pháp luật hình sự từ nhiều quốc gia; có chức năng là một cơ quan liên lạc hành chính giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các nước thành viên, cung cấp thông tin liên lạc và cơ sở dữ liệu hỗ trợ.

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