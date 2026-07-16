Ukraine có Thủ tướng mới

Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn lãnh đạo cấp cao trong ngành năng lượng, ông Sergii Koretskyi, làm Thủ tướng mới của nước này vào ngày 16/7.

Tân Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi tham dự phiên quốc hội ngày 16/7/2026. Ảnh: Reuters.

Đây là người đứng đầu chính phủ thời chiến thứ ba được bổ nhiệm trong đợt cải tổ nhân sự quy mô lớn do Tổng thống Volodymyr Zelenskiy công bố.

Với 289 phiếu thuận trên tổng số 318 đại biểu có mặt, ông Koretsky (48 tuổi) đã chính thức được bầu làm Thủ tướng mới. Đây là lần đầu tiên ông đảm nhận một chức vụ trong chính phủ, khi trước đó ông chưa từng giữ bất kỳ trọng trách chính trị nào, theo Reuters.

Theo Kyiv Post, trong bài phát biểu trước Quốc hội trước khi bỏ phiếu, ông Koretsky khẳng định: "Tôi sẽ nỗ lực hết mình để phục vụ quốc gia trong thời điểm hiện tại".

Ông cũng xác định các ưu tiên trọng tâm cho chính phủ mới, bao gồm: chuẩn bị nguồn lực cho mùa đông sắp tới, hỗ trợ toàn diện cho quân đội và các cộng đồng tại tiền tuyến, duy trì ổn định kinh tế cho doanh nghiệp, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy lộ trình hội nhập EU.

Theo các chuyên gia, việc ông không thuộc bất kỳ đảng phái chính trị nào là một lợi thế lớn. Ông Volodymyr Fesenko, Giám đốc tổ chức tư vấn Penta, nhận định rằng sự kết hợp giữa năng lực quản lý xuất sắc và lập trường chính trị trung lập chính là thế mạnh của tân Thủ tướng.

Tờ Kyiv Post cho biết ông Koretskyi là chuyên gia kỳ cựu với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, lọc dầu, bán lẻ và quản lý bán buôn năng lượng cũng như tài chính quốc tế.

Từ tháng 5/2025, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Naftogaz, tập đoàn dầu khí khổng lồ nắm giữ phần lớn hoạt động sản xuất, nhập khẩu và cung cấp khí đốt tại Ukraine.

Trước đó, ông từng điều hành Ukrnafta (công ty dầu mỏ lớn nhất nước) và giữ vai trò lãnh đạo tại nhiều tập đoàn lớn như Western Oil Group hay chuỗi trạm xăng WOG. Ông cũng từng khởi nghiệp với một chuỗi kinh doanh cà phê tại quê nhà Lutsk.