Ukraine tấn công tàu dầu Nga, Moscow dừng vận tải qua kênh trọng yếu

UAV Ukraine tấn công 21 tàu chở dầu của Nga cùng 7 tàu khác trên Biển Azov đêm 11/7, trong khi Moscow được cho là dừng hoạt động vận tải qua kênh đào nối sông Don với Biển Azov.

Các tàu của Liên bang Nga trên Biển Azov được cho là đã bị thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công trong đêm 11/7/2026. Ảnh: Robert “Madyar” Brovdi/Telegram

Báo Kyiv Independent dẫn tuyên bố của ông Robert “Madyar” Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine cho biết thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công 21 tàu chở dầu của Nga cùng 7 tàu khác trên Biển Azov trong đêm 11/7.

Theo ông Brovdi, các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã đánh trúng 21 tàu chở dầu, 4 tàu kéo, 2 tàu chở hàng khô và 1 tàu chuyên dụng, thực hiện tổng cộng 73 đòn tấn công thành công trong chiến dịch diễn ra qua đêm.

Viết trên Telegram, ông Brovdi cho biết: “Hạm đội tàu chở dầu ‘bóng tối’ đang thu hẹp đáng kể” và “có vẻ như hoạt động lưu thông qua Eo biển Kerch đã bị dừng lại”.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các tàu chở dầu này được sử dụng để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ nhằm lách các lệnh trừng phạt quốc tế, qua đó tạo nguồn tài chính phục vụ cuộc chiến với Ukraine.

Quân đội Ukraine cũng cho biết các tàu kéo, tàu chở hàng khô và tàu chuyên dụng đóng vai trò hỗ trợ hoạt động hậu cần quân sự, vận chuyển hàng hóa và duy trì cơ sở hạ tầng cảng biển của Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, “mức độ thiệt hại và kết quả của các cuộc tấn công hiện vẫn đang được xác minh”.

Ông Brovdi cũng cho biết trong đêm, các lực lượng của Ukraine đã tấn công 53 mục tiêu quân sự tại bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ phía Nam Ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga, bao gồm các mục tiêu hải quân và cơ sở hạ tầng năng lượng, như một phần của chiến dịch đang diễn ra mang tên “Tắt điện Crimea” (Crimean Switch Off).

Các cuộc tấn công của Ukraine dường như đã làm gián đoạn hoạt động vận tải biển của Liên bang Nga.

Vào ngày 10/7, hãng tin Reuters của Anh dẫn lời ba nguồn tin trong ngành xuất khẩu ngũ cốc của Liên bang Nga đưa tin rằng Moskva đã tạm thời đình chỉ hoạt động hàng hải qua Kênh đào Don–Azov, tuyến đường thủy quan trọng nối sông Don với Biển Azov.

Theo một trong các nguồn tin của Reuters, lực lượng biên phòng Liên bang Nga đã thông báo cho các công ty vận tải biển rằng họ sẽ không tiếp nhận bất kỳ đơn xin phép nào để đi qua Eo biển Kerch, tuyến đường nối Biển Azov với Biển Đen, kể từ 18 giờ 10 phút theo giờ địa phương ngày 10/7. Thông báo không nêu rõ thời điểm các hạn chế này sẽ được dỡ bỏ.

Các nhà phân tích thị trường ước tính có tới một phần tư lượng lúa mì xuất khẩu của Liên bang Nga được vận chuyển qua Biển Azov.

Reuters cho biết giá lúa mì kỳ hạn trên sàn giao dịch Euronext đã tăng tới 4% trong ngày 10/7, lên mức cao nhất trong sáu tuần, do lo ngại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Liên bang Nga có thể bị gián đoạn.

Chiến dịch này diễn ra sau một cuộc tấn công quy mô lớn khác của Ukraine nhằm vào hoạt động vận tải biển của Liên bang Nga chỉ một ngày trước đó.

Ngày 10/7, ông Brovdi cho biết các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công 13 tàu của Liên bang Nga gần bán đảo Crimea, trong đó có 10 tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga, lực lượng đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế.

Các cuộc tấn công vào tàu dầu đã khiến một số nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga phải tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu tại nước này.

Phát biểu với các phóng viên hôm 10/7, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Aleksandr Novak thừa nhận: “Đúng là đang có những vấn đề và tình trạng thiếu hụt (trên thị trường nhiên liệu), đó là lý do chúng ta đang chứng kiến các hàng xe xếp dài (tại các trạm xăng)”.

Ông Novak cho biết nguyên nhân của tình trạng thiếu nhiên liệu là do một số nhà máy lọc dầu phải tạm thời ngừng hoạt động để sửa chữa sau khi bị thiết bị bay không người lái tấn công.

Theo ông Novak, chính phủ Liên bang Nga đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định nguồn cung, bao gồm: Tăng cường hệ thống phòng không bảo vệ các nhà máy lọc dầu; bảo đảm các nhà máy đang hoạt động vận hành với công suất tối đa và điều động thêm nhiên liệu tới những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.

Ông Novak cũng cho biết Liên bang Nga đã áp dụng lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng và dầu diesel nhằm ổn định thị trường trong nước.

Biện pháp này hiện dự kiến sẽ có hiệu lực đến ngày 31/7.