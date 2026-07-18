Trận chung kết World Cup đắt đỏ nhất hành tinh

Giá vé trận chung kết World Cup 2026 trên thị trường chuyển nhượng lên tới 12.751 USD, vượt mọi kỳ Super Bowl và NBA Finals, trở thành sự kiện thể thao đắt đỏ nhất lịch sử.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha không chỉ thu hút sự chú ý bởi màn tranh ngôi vô địch mà còn đang thiết lập một cột mốc mới về giá vé. Theo Athletic, đây nhiều khả năng sẽ trở thành sự kiện thể thao có giá vé cao nhất từng được ghi nhận.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha được dự báo lập kỷ lục giá vé cao nhất lịch sử thể thao. Ảnh: Reuters.

Giá vé cao kỷ lục

Ngay từ khi FIFA mở bán vé chính thức, mức giá đã khiến người hâm mộ choáng váng. Vé khán đài tầng trên có giá từ 4.210 USD , trong khi các vị trí gần sân lên tới 6.730 USD . Những tháng sau đó, FIFA tiếp tục điều chỉnh tăng giá, với vé hạng Category 1 chạm mốc 10.990 USD , vấp phải nhiều phản ứng từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày trước trận chung kết diễn ra ngày 20/7, mức giá trên thị trường chuyển nhượng còn cao hơn đáng kể, khiến giá vé do FIFA bán ra trở nên "dễ chịu" hơn.

Theo nền tảng bán vé SeatGeek, giá vé trung bình được giao dịch trên thị trường thứ cấp hiện ở mức 12.751 USD , cao hơn 2.000 USD so với kỷ lục trước đó của trận Super Bowl 2024.

Trận Super Bowl giữa San Francisco 49ers và Kansas City Chiefs từng ghi nhận giá bán lại trung bình 10.540 USD , trong khi trận chung kết NBA 2026 giữa New York Knicks và San Antonio Spurs đạt mức khoảng 9.033 USD .

Đại diện StubHub cho biết sức mua dành cho trận chung kết World Cup hiện chỉ xếp sau Super Bowl 2024. Trong khi đó, trận đấu thứ sáu của chung kết NBA từng được dự báo có nhu cầu rất cao nhưng cuối cùng không diễn ra vì New York Knicks đã vô địch sau năm trận.

Sức nóng của trận chung kết World Cup 2026 đẩy giá vé trung bình trên thị trường thứ cấp lên 12.751 USD , mức cao chưa từng có với một sự kiện thể thao trên toàn thế giới. Ảnh: Reuters.

Sức hút vượt xa các sự kiện thể thao khác

Theo giới phân tích, xét cả quy mô lẫn giá vé, chung kết World Cup 2026 gần như không có đối thủ.

Trận đấu sẽ diễn ra tại sân MetLife ở bang New Jersey với sức chứa hơn 80.600 khán giả, lớn hơn đáng kể so với sân Allegiant (61.629 chỗ) - nơi tổ chức Super Bowl 2024, hay Madison Square Garden (19.812 chỗ) - địa điểm tổ chức chung kết NBA.

Keith Pagello, người điều hành trang dữ liệu TicketData.com, nhận định việc giá vé vẫn ở mức kỷ lục dù số lượng chỗ ngồi lớn hơn nhiều càng cho thấy sức hút đặc biệt của trận đấu.

Theo TicketData.com, tính đến tối 16/7 (giờ địa phương), giá vé thấp nhất để vào sân (get-in price) vào khoảng 7.600 USD .

Con số này cao hơn giá vé thấp nhất của mọi kỳ Super Bowl sau đại dịch Covid-19, các trận chung kết NBA gần đây tại New York cũng như tất cả các trận chung kết giải bóng bầu dục đại học Mỹ (College Football Playoff).

Nhu cầu toàn cầu vượt xa nguồn cung, trận Argentina - Tây Ban Nha được dự báo trở thành sự kiện thể thao có giá vé đắt nhất lịch sử khi vé bán lại vượt cả Super Bowl và NBA Finals bất chấp sức chứa hơn 80.000 chỗ. Ảnh: Reuters.

Giới chuyên môn cho rằng chỉ một số ít sự kiện như chung kết UEFA Champions League, Wimbledon, The Masters hay các trận tranh đai quyền Anh lớn mới có thể tiệm cận mức giá này. Tuy nhiên, xét tổng thể về quy mô khán giả và giá bán trung bình, chung kết World Cup 2026 vẫn vượt trội.

Khoảng 70 giờ trước trận đấu, nền tảng bán lại vé chính thức của FIFA ghi nhận mức giá thấp nhất là 8.280 USD cho một chỗ ngồi ở góc khán đài tầng trên. Trong khi đó, vé Category 1 thấp nhất đã vượt 12.000 USD .

Trên các nền tảng giao dịch của bên thứ ba, vé Category 1 rẻ nhất cũng dao động quanh 11.500 USD .

Theo dữ liệu của StubHub, phần lớn các vé có giá từ 7.800- 10.000 USD đều nằm ở khán đài giữa hoặc tầng trên. Nếu muốn ngồi ở tầng dưới, người hâm mộ phải chi ít nhất khoảng 10.800 USD cho hai chỗ ngồi phía sau cầu môn.

Giá vé thực tế đã giảm so với mức đỉnh gần 12.000 USD hồi cuối tháng 6. Đầu tuần này, người hâm mộ từng có thể mua vé với giá dưới 6.700 USD . Tuy nhiên, sau khi Argentina vượt qua Anh để giành quyền vào chung kết, giá vé lại nhanh chóng tăng trở lại và tiến sát mốc 8.000 USD .

Hiệu ứng Messi và sức hút toàn cầu

Sự góp mặt của Argentina cùng khả năng đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Lionel Messi tại một kỳ World Cup được xem là một trong những yếu tố đẩy giá vé tăng mạnh.

Khả năng đây là trận World Cup cuối cùng của Lionel Messi cùng sức hút toàn cầu của giải đấu đã góp phần đẩy giá vé chung kết lên mức cao kỷ lục trên thị trường. Ảnh: Reuters.

Dẫu vậy, các chuyên gia cho rằng nhu cầu mua vé đã ở mức chưa từng có ngay từ trước khi xác định hai đội vào chung kết.

Chris Leyden, Giám đốc marketing cấp cao của SeatGeek, nhận định sức hút của trận đấu phản ánh "tính hiếm có và tầm vóc toàn cầu" của sự kiện.

Theo StubHub, gần 20% lượng vé chung kết World Cup được mua bởi khách hàng quốc tế, cao gấp hơn bốn lần so với tỷ lệ 4,5% của Super Bowl 2024. Điều này cho thấy thị trường vé World Cup có phạm vi toàn cầu rộng lớn hơn nhiều so với các sự kiện thể thao khác tại Mỹ.

FIFA cũng nhiều lần lý giải việc áp dụng mức giá cao dựa trên đặc thù của thị trường Mỹ và hệ thống mua bán vé thứ cấp tương đối ít bị kiểm soát. Thực tế, phần lớn vé sau đó đều được bán lại với giá cao hơn giá gốc, cho thấy nhu cầu vẫn vượt xa nguồn cung.

Bất chấp mức giá kỷ lục, World Cup 2026 đã phá vỡ mọi kỷ lục về lượng khán giả. Các sân vận động đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình trên 99%, trong khi trận chung kết tại MetLife được dự báo sẽ kín chỗ. Theo ước tính, hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới sẽ theo dõi trận đấu qua truyền hình, biến đây trở thành một trong những sự kiện thể thao được xem nhiều nhất hành tinh.