Ông Zelensky bổ nhiệm Quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine

Ukraine tiếp tục xáo trộn nhân sự cấp cao khi Tổng thống Zelensky bổ nhiệm quyền Giám đốc SBU, động thái mới nhất trong làn sóng cải tổ đang làm dấy lên nhiều tranh luận.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trao đổi với ông Oleksandr Poklad khi còn là Phó Giám đốc thứ nhất Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), vào tháng 1/2026, tại Kiev. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/7 ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Oleksandr Poklad, nguyên Phó Giám đốc thứ nhất Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), làm quyền lãnh đạo cơ quan này. Cùng ngày, Chính phủ Ukraine giao ông Maksym Tsutskiridze tạm thời phụ trách lực lượng Cảnh sát Quốc gia.

Ông Taras Melnychuk, đại diện chính phủ tại Quốc hội Ukraine, cho biết ông Tsutskiridze, trước đó giữ chức Phó Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, đã được giao đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cơ quan này trong thời gian chờ quyết định nhân sự chính thức.

“Phó Giám đốc thứ nhất Cơ quan An ninh Ukraine Oleksandr Valentynovych Poklad sẽ tạm thời thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine”, sắc lệnh của Tổng thống Zelensky nêu rõ.

Lãnh đạo mới của SBU gây chú ý

Ông Poklad được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc thứ nhất SBU hồi tháng 1/2026. Trước đó, ông từng giữ chức Phó Giám đốc SBU và lãnh đạo cơ quan phản gián của lực lượng này.

Việc bổ nhiệm diễn ra sau khi ông Zelensky ngày 16/7 giao cựu lãnh đạo SBU Yevhen Khmara đảm nhiệm cương vị quyền Bộ trưởng Quốc phòng, khiến vị trí đứng đầu cơ quan an ninh bị bỏ trống.

Theo quy định kế nhiệm, ông Poklad vốn được dự báo sẽ tạm thời lãnh đạo SBU sau khi ông Khmara được điều chuyển sang Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, ông Poklad từng vấp phải một số cáo buộc gây tranh cãi. Trung tâm Hành động Chống tham nhũng Ukraine cùng một số nhà hoạt động cáo buộc ông đứng sau chiến dịch nhằm vào Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) năm 2025 và liên quan việc xây dựng những vụ án mang động cơ chính trị. Ông Poklad chưa công khai phản hồi những cáo buộc này.

Các quyết định nhân sự mới được đưa ra trong bối cảnh chính trường Ukraine trải qua một đợt biến động lớn. Trước đó, Quốc hội đã thông qua việc cải tổ nội các, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov bị miễn nhiệm, còn ông Yevhen Khmara được chỉ định làm quyền lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Ông Fedorov là một trong những thành viên được chú ý nhất trong chính phủ Ukraine, từng lãnh đạo nhiều chương trình hiện đại hóa quân đội và ứng dụng công nghệ trong chiến tranh. Trong nhiệm kỳ của mình, ông tham gia các nỗ lực ngăn lực lượng Nga sử dụng hệ thống vệ tinh Starlink, điều phối các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào mạng lưới hậu cần của Nga tại bán đảo Crimea, đồng thời thúc đẩy cải cách quân đội.

Biến động chính trường Ukraine

Việc ông Fedorov bị miễn nhiệm đã làm bùng phát các cuộc biểu tình tại Kyiv và một số thành phố khác. Hàng nghìn người xuống đường trong hai ngày liên tiếp, phản đối quyết định của Tổng thống Zelensky và yêu cầu thay thế Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi.

Người dân tập trung tại trung tâm Kyiv để phản đối quyết định của Tổng thống Volodymyr Zelensky cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov. Ảnh: The Kyiv Independent.

Những người biểu tình, trong đó có cựu binh, quân nhân bị thương và thân nhân binh sĩ, cho rằng ông Fedorov đã thúc đẩy chiến tranh bằng máy bay không người lái, cải thiện hoạt động mua sắm quốc phòng và đưa công nghệ vào quá trình chỉ huy. Trong khi đó, ông Syrskyi bị một bộ phận dư luận chỉ trích vì cách tiếp cận quân sự bị cho là cứng nhắc và chậm thích ứng với chiến trường hiện đại.

Truyền thông phương Tây cho rằng việc miễn nhiệm ông Fedorov đã phơi bày bất đồng ngày càng sâu sắc trong giới lãnh đạo thời chiến Ukraine, đặc biệt giữa nhóm quan chức chủ trương hiện đại hóa quân đội bằng công nghệ với bộ máy chỉ huy quân sự truyền thống.

Ông Fedorov trước đó tiết lộ từng đề nghị Tổng thống Zelensky thay Tổng tư lệnh Syrskyi nhưng không được chấp thuận. Tổng thống Ukraine được cho là đã can thiệp sau khi mâu thuẫn giữa hai quan chức cấp cao ngày càng gay gắt.

Cuộc cải tổ cũng chứng kiến việc Ukraine thay thủ tướng và nhiều thành viên nội các, trong bối cảnh Kyiv vừa phải duy trì hoạt động quân sự, vừa chuẩn bị đối phó với những khó khăn về kinh tế và năng lượng trong mùa đông tới. Chính phủ mới vì thế phải đối mặt đồng thời với áp lực ổn định bộ máy, duy trì đoàn kết nội bộ và trấn an dư luận sau những quyết định nhân sự gây tranh cãi.