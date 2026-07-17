Bí mật phía sau cái tên của 'thần đồng' Lamine Yamal

Hai người đàn ông từng giúp đỡ cha mẹ Lamine Yamal khi anh mới chào đời được cho là nguồn cảm hứng để đặt tên cho thần đồng bóng đá, nhưng danh tính của họ vẫn là bí ẩn.

Hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới đang đổ dồn sự chú ý về Lamine Yamal sau khi thần đồng 19 tuổi cùng đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại đương kim á quân Pháp để giành vé vào chung kết World Cup.

Thế nhưng, giữa ánh hào quang của một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất bóng đá thế giới, vẫn còn một câu chuyện ít người biết về chính cái tên mà anh mang.

Đó là câu chuyện về hai người đàn ông bí ẩn - những người được cho là đã giúp đỡ gia đình Yamal trong giai đoạn khó khăn nhất và được cha mẹ anh tri ân bằng cách đặt tên con trai theo tên của họ.

Lamine Yamal và đồng đội đã có màn trình diễn tỏa sáng, mang về chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Pháp trong trận bán kết FIFA World Cup ngày 15/7. Ảnh: Reuters.

Lời cảm ơn viết bằng tên khai sinh

Giống như đa số người Tây Ban Nha, Lamine Yamal mang hai họ: Nasraoui từ cha và Ebana từ mẹ. Tuy nhiên, cũng như nhiều cầu thủ nổi tiếng khác của Tây Ban Nha như Xavi hay Pedri, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona thi đấu với tên gọi đầu tiên của mình.

Trên lưng áo của tuyển Tây Ban Nha và Barcelona chỉ xuất hiện dòng chữ "Lamine Yamal", trong khi tên đầy đủ trên hộ chiếu của anh là Lamine Yamal Nasraoui Ebana.

Trong tiếng Arab, Lamine là cái tên phổ biến, có nghĩa là "trung thực", "đáng tin cậy", bắt nguồn từ Al Amin - danh hiệu từng được dùng để tôn vinh Nhà tiên tri Muhammad, theo Athletic.

Trong khi đó, Yamal là một biến thể của cái tên Arab Jamal, mang ý nghĩa "vẻ đẹp", "sự duyên dáng" hoặc "sức hút". Với những ai từng chứng kiến tài năng của thần đồng bóng đá Tây Ban Nha trên sân cỏ, đây đều là những cái tên được cho là rất phù hợp.

Cha của Yamal, ông Mounir Nasraoui, sinh ra tại Morocco, còn mẹ anh, bà Sheila Ebana, có quê gốc ở Guinea Xích đạo. Vì vậy, việc một cậu bé sinh năm 2007 trong gia đình nhập cư tại vùng Catalonia mang hai cái tên Arab không phải điều quá đặc biệt.

Điều khiến câu chuyện trở nên khác biệt lại nằm ở nguồn gốc của chính hai cái tên ấy.

Theo nhiều tờ báo Tây Ban Nha, cha mẹ Yamal không chọn tên con vì truyền thống gia đình hay tôn giáo, mà để bày tỏ lòng biết ơn đối với hai người bạn đã giúp đỡ họ trong giai đoạn khó khăn nhất.

Khi Yamal chào đời, mẹ anh mới 16 tuổi. Cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt với nhiều áp lực tài chính và trách nhiệm khi lần đầu làm cha mẹ.

Lamine Yamal từng có tuổi thơ khó khăn về tài chính. Ảnh: Reuters.

Đài Cadena SER của Tây Ban Nha tiết lộ cha mẹ Yamal khi đó từng không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà. Hai người đàn ông tên Lamine và Yamal đã cho họ ở nhờ, hoặc hỗ trợ chỗ ở trong giai đoạn khó khăn. Để đáp lại nghĩa cử ấy, cha của Yamal hứa sẽ đặt tên con trai theo tên hai ân nhân.

Kể từ ngày ấy, cuộc đời cậu bé mang cái tên đặc biệt đã thay đổi hoàn toàn.

Vượt qua khu ổ chuột để thành siêu sao triệu đô

Năm mới 5 tháng tuổi, Yamal từng được chụp ảnh cùng Lionel Messi trong một buổi chụp hình từ thiện nổi tiếng. Đến năm 12 tuổi, anh rời quê nhà ở vùng duyên hải Catalonia để gia nhập học viện La Masia danh tiếng của Barcelona.

Từ một tài năng trẻ, Yamal nhanh chóng vươn lên trở thành trụ cột của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha. Anh đã giành chức vô địch La Liga cùng đội bóng xứ Catalonia, đăng quang EURO 2024 với tuyển Tây Ban Nha và hiện được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Theo hợp đồng ký với Barcelona năm 2025, thu nhập của Yamal có thể lên tới 40 triệu euro mỗi năm trước thuế. Ngoài sân cỏ, anh còn là gương mặt đại diện của hàng loạt thương hiệu toàn cầu như Adidas, American Eagle, Visa, Coca-Cola và Beats by Dre.

Dẫu vậy, ngôi sao trẻ chưa bao giờ quên xuất phát điểm của mình.

Yamal chụp ảnh cùng cha, mẹ và em trai cùng cha khác mẹ Keyne tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2024. Ảnh: Reuters.

Yamal lớn lên tại Rocafonda, khu dân cư có đông người nhập cư ở thành phố Mataró (Catalonia), nơi được đánh giá là một trong những khu vực có tỷ lệ nghèo cao nhất Tây Ban Nha.

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Cadena SER hồi đầu tháng 7, tiền đạo này kể lại tuổi thơ đầy khó khăn của gia đình.

"Mẹ tôi sinh tôi khi mới 16 tuổi. Cha tôi cũng phải bươn chải kiếm sống, có lúc đi nhặt đồ ngoài đường chỉ để mang chút thức ăn về cho gia đình. Với tôi, đó mới là áp lực thực sự, chứ không phải những gì tôi đang đối mặt trên sân cỏ", Yamal chia sẻ.

Chủ một quán bar ở Rocafonda nhớ lại nhiều người thường mời cha Yamal một cốc cà phê để ông có thể giữ lại số tiền đó mua vé tàu đưa con trai đến học viện Barcelona tập luyện, Reuters cho biết.

Chính vì vậy, mỗi khi ghi bàn, anh thường thực hiện màn ăn mừng bằng cách tạo hình số 304 - ba số cuối trong mã bưu chính của khu Rocafonda - như một cách nhắc nhớ nơi mình lớn lên và những năm tháng không bao giờ muốn lãng quên.

Những đứa trẻ chơi bóng đá trên sân trong công viên ở khu phố Rocafonda, nơi cầu thủ bóng đá Lamine Yamal lớn lên, ở Mataro, phía bắc Barcelona (​​Tây Ban Nha). Ảnh: Reuters.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Yamal cũng thường xuyên nhắc tới sự hy sinh của cha mẹ để giúp anh theo đuổi giấc mơ bóng đá.

Thế nhưng, cho đến nay, danh tính của hai người đàn ông tên Lamine và Yamal - những người được cho là đã thay đổi cuộc đời gia đình anh - vẫn là một bí ẩn.

Bản thân Yamal chưa từng xác nhận câu chuyện, trong khi cha mẹ anh cũng chưa bao giờ tiết lộ họ là ai, mối quan hệ với gia đình ra sao hay đã giúp đỡ cụ thể bằng cách nào.

Không ai biết vì sao hai ân nhân ấy vẫn chọn cách đứng sau ánh đèn sân khấu. Có thể họ muốn giữ cuộc sống bình lặng, không muốn thu hút sự chú ý, hoặc đơn giản không muốn nhắc lại những ký ức của gần hai thập kỷ trước.

Nhưng nếu họ theo dõi trận bán kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Pháp, chắc hẳn họ có thể tự hào khi chứng kiến cậu bé mang tên mình ngày nào nay đã trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới, cây bút Dermot Corrigan của Athletic bình luận.