Gấu liên tiếp đột nhập nhà dân Nhật lục tủ lạnh

Một con gấu bị nghi đã 14 lần đột nhập nhà dân ở Nhật Bản, mở tủ lạnh và bới thùng rác tìm thức ăn, buộc giới chức tăng cường truy lùng giữa lúc các vụ gấu tấn công gia tăng.

Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết gấu đã giết chết ít nhất 5 người kể từ ngày 1/4, tất cả đều ở vùng Tohoku. Ảnh: Reuters.

Theo cảnh sát tỉnh Iwate, tối 14/7, gia đình ông Mitsuo Matsubara (87 tuổi) ở thị trấn Shizukuishi, thuộc vùng Tohoku, đã gọi điện báo tin sau khi phát hiện một con gấu xuất hiện ngay trong căn bếp. Trước đó, hai vợ chồng nghe thấy tiếng động lạ nên đi kiểm tra và phát hiện con vật đang lục lọi trong nhà, theo JIJI.

Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy con gấu đã mở cửa tủ lạnh, khiến thực phẩm rơi vương vãi khắp nền bếp. Dấu chân để lại cho thấy nó đi vào bằng cửa sau cạnh nhà bếp, sau đó tiếp tục bới thùng rác để tìm thức ăn trước khi rời khỏi ngôi nhà theo đúng lối đã vào.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Kể từ ngày 5/7, đã có ít nhất 4 hộ gia đình khác tại thị trấn Shizukuishi báo cáo tình trạng gấu xâm nhập nhà dân.

Cảnh sát cho biết Shizukuishi đã liên tục ghi nhận các vụ gấu xâm nhập nhà dân kể từ đầu tháng 7. Theo đánh giá của giới chức địa phương, nhiều khả năng đây chính là con gấu đã thực hiện 14 vụ đột nhập vào các hộ gia đình trong vòng hai tuần qua.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch truy tìm quy mô lớn, đặt bẫy tại nhiều khu vực, lắp đặt hàng rào điện và tăng cường tuần tra để cảnh báo người dân, đồng thời ngăn con vật tiếp tục xâm nhập khu dân cư.

"Việc một con gấu quay trở lại cùng một khu vực nhiều lần như vậy là điều rất bất thường. Chúng tôi muốn bắt được nó càng sớm càng tốt", chuyên gia về gấu Shiho Chida tại tỉnh Iwate cho biết.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang chứng kiến số vụ gấu xuất hiện gần khu dân cư và tấn công người tăng mạnh. Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, kể từ ngày 1/4 đến nay, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các vụ gấu tấn công, tất cả đều xảy ra tại vùng Tohoku. Trước đó, năm tài khóa vừa qua ghi nhận 13 vụ gấu tấn công gây chết người trên toàn quốc - mức cao nhất từ trước đến nay, Japan Times cho biết.

Sau khi kết thúc thời kỳ ngủ đông, ngày càng nhiều cá thể gấu xuất hiện tại các thị trấn và thành phố để tìm kiếm thức ăn.

Tháng trước, hàng chục cảnh sát, thợ săn và quan chức địa phương đã mất tới 4 ngày mới bắt được một con gấu lang thang ở thành phố Utsunomiya, tỉnh Tochigi, khiến nhiều trường học phải đóng cửa tạm thời.

Trước đó không lâu, một con gấu khác được mô tả là "cực kỳ thông minh" sau khi có thể tự mở cửa sổ và bật vòi nước đã tấn công bốn người tại hai nhà máy ở tỉnh Fukushima rồi lẩn trốn nhiều ngày trước khi bị truy bắt.

Theo Tân Hoa Xã, các nhà khoa học cho rằng tình trạng gấu ngày càng xuất hiện nhiều tại khu dân cư là hệ quả của nhiều yếu tố, bao gồm sự gia tăng số lượng quần thể gấu, tình trạng dân số suy giảm ở vùng nông thôn khiến môi trường sống thay đổi, cùng với sự biến động của nguồn thức ăn tự nhiên, buộc chúng phải tiến gần hơn tới nơi con người sinh sống để kiếm ăn.