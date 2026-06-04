Gấu đen náo loạn, tấn công 4 người ở Nhật

Một con gấu đen hung dữ bất ngờ xuất hiện tại khu dân cư ở thành phố Fukushima (Nhật), liên tiếp tấn công làm 4 người bị thương.

Con gấu đen liên tiếp tấn công làm 4 người bị thương. Ảnh: cắt từ video.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong bối cảnh loài gấu ngày càng xâm lấn sâu vào môi trường sống của con người tại Nhật Bản trong những năm gần đây.

Gấu đen vật ngã người dân ở Nhật Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một con gấu đen đang đuổi theo, vật ngã một người đàn ông xuống đất trước khi liên tiếp tấn công những người khác tại thành phố Fukushima (Nhật Bản).

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy con gấu đen đuổi theo một nhân viên gần lối vào Nhà máy Thép Fukushima ở Nhật. Khi nam thanh niên ở độ tuổi 20 cố gắng tháo chạy, con gấu đã vật ngã anh xuống đất. Sau đó, nó lao vào bên trong khuôn viên và làm bị thương một người đàn ông khác ở độ tuổi 60.

Sở Cứu hỏa Thành phố Fukushima cho biết con gấu tiếp tục di chuyển sang một công ty khác làm bị thương một nam nhân viên ở độ tuổi 60, trước khi tấn công một cụ bà ở độ tuổi 80 sống tại khu vực lân cận.

Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã khẩn trương đến quận Sasakino ngay khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Nhà máy Thép Fukushima. Tính đến tối thứ Ba (2/6), cơ quan chức năng vẫn chưa bắt giữ được con gấu và nghi ngờ nó đang lẩn trốn bên trong một tòa nhà thuộc khuôn viên nhà máy.

Theo Bộ Môi trường Nhật, số người tử vong do gấu tấn công tại quốc gia này đã đạt mức kỷ lục là 13 người trong tổng số hơn 230 vụ vào năm 2025. Hiện tại Nhật có hai loài gấu sinh sống gồm gấu đen châu Á và gấu nâu - loài có kích thước lớn hơn, thường phân bố tập trung trên đảo Hokkaido.