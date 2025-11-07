Nhật Bản điều quân đối phó nạn gấu tấn công chết người

Quân đội Nhật Bản đã được triển khai đến tỉnh Akita giữa bối cảnh số vụ gấu tấn công người dân tăng lên mức kỷ lục, khiến 13 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương tính từ tháng 4.

Lực lượng quân đội đặt bẫy gấu ở thành phố Kazuno, tỉnh Akita, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, số người bị thương và thiệt mạng vì bị gấu tấn công tăng cao kỷ lục trong năm nay so với số liệu thống kê trong 15 năm qua. Các vụ tấn công xảy ra gần như hàng ngày ở khu vực miền núi phía Bắc Nhật Bản.

Các địa điểm ghi nhận việc gấu tấn công người bao gồm cả khu dân cư, khu vực xung quanh siêu thị, bến xe buýt, trường học và thậm chí cả khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương phải kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài sau khi trời tối và tránh xa các khu rừng.

Vì chính quyền địa phương không đủ khả năng ứng phó, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã chính thức vào cuộc.

Đại diện lực lượng quân đội được triển khai tới Akita, ông Yasunori Matsunaga cho biết: “Những vấn đề do gấu gây ra ở Akita đang ở mức nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng thời tính đến các yêu cầu khác từ địa phương”.

Các binh sĩ hiện mang theo bình xịt hơi cay chống gấu, khiên bảo vệ và lắp đặt các bẫy sắt để bắt gấu. Họ cũng phối hợp với các thợ săn, những người có kinh nghiệm trực tiếp hạ gấu và xử lý xác động vật.

Các quân nhân đang làm nhiệm vụ bảo vệ người dân ở thành phố Kazuno. Ảnh: Reuters.

Thống đốc tỉnh Akita, ông Kenta Suzuki, cho biết đợt triển khai đầu tiên được tiến hành tại thành phố Kazuno. Chiến dịch sẽ mở rộng sang các địa phương khác đến cuối tháng này.

Trong tuần này, một ông cụ 77 tuổi bị thương ở mắt và tay vì bị gấu tấn công khi đi giao báo ở thành phố Akita. Một bà cụ 79 tuổi thiệt mạng vì bị gấu tấn công trong một khu rừng thuộc thành phố Akita.

Chỉ riêng tỉnh Akita đã ghi nhận hơn 50 vụ tấn công kể từ tháng 5, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. “Người dân cảm nhận mối nguy hiểm mỗi ngày, họ ngại ra ngoài, nhiều sự kiện bị hủy”, thị trưởng thành phố Kazuno, ông Shinji Sasamoto, cho hay.

Nhật Bản hiện có hai loài gấu chính là gấu đen châu Á và gấu nâu Hokkaido. Các chuyên gia nhận định rằng số lượng gấu tại Nhật Bản gia tăng, người trẻ rời vùng nông thôn, số lượng thợ săn giảm sút do dân số già là những lý do khiến số vụ gấu tấn công người gia tăng. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng làm ảnh hưởng đến nguồn thức ăn và chu kỳ ngủ đông của loài gấu.

Nhật Bản điều quân đối phó nạn gấu tấn công gây chết người Quân đội Nhật Bản đã được triển khai đến tỉnh Akita giữa bối cảnh số vụ gấu tấn công người dân tăng lên mức kỷ lục, khiến 13 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương tính từ tháng 4.