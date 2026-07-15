Khoảnh khắc World Cup: Mbappe bất lực trước Yamal

7.

Mbappe có màn trình diễn đáng quên ở trận này. Dù chạm bóng 7 lần trong vùng cấm, đội trưởng tuyển Pháp hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự Tây Ban Nha khi không có cú sút trúng đích nào và 3 lần việt vị. Sự mờ nhạt của ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid chính thức khép lại giấc mơ vô địch World Cup 2026 của "Les Bleus" tại vòng bán kết.