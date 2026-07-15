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Thể thao World Cup 2026

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Khoảnh khắc World Cup: Mbappe bất lực trước Yamal

  • Thứ tư, 15/7/2026 16:02 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Ở trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha, Kylian Mbappe và các đồng đội thêm một lần để thua "La Roja" trong thế trận bị áp đảo hoàn toàn.

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Khoảnh khắc World Cup
Mbappe bất lực trước Yamal
Ở trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha, Kylian Mbappe và các đồng đội thêm một lần để thua "La Roja" trong thế trận bị áp đảo hoàn toàn.
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Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra vào 2h sáng 15/7 chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai ngôi sao hàng đầu thế giới hiện tại là Mbappe và Lamine Yamal. Dẫu vậy, thủ quân "Les Bleus" thêm một lần nhận trái đắng khi chạm trán người đồng nghiệp trẻ tuổi.

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Phút 20, từ quả tạt của Marc Cucurella, Lucas Digne khống chế bóng bằng ngực và xử lý thiếu quyết đoán. Khi anh vung chân định phá bóng giải nguy, Yamal đã tinh quái băng vào áp sát. Cú phá bóng của tuyển thủ Pháp trúng chân ngôi sao mang áo số 19, khiến trọng tài Ivan Barton lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

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Phút 22, Mikel Oyarzabal lạnh lùng thực hiện quả phạt đền thành công. Đối mặt với Mike Maignan, tiền đạo thuộc biên chế Real Sociedad tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc cao bên phải khung thành. Dù thủ môn tuyển Pháp đổ người đúng hướng, chừng ấy là không đủ để "Les Bleus" tránh khỏi bàn thua.

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Phút 29, tuyển Pháp nhận tổn thất nặng nề khi trung vệ William Saliba đổ gục xuống sân do tái phát chấn thương lưng. Dù nỗ lực nén đau thi đấu từ đầu giải, ngôi sao thuộc biên chế Arsenal không thể tiếp tục và buộc phải rời sân ở phút 30 để nhường chỗ cho Maxence Lacroix.

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Những phút tiếp theo chứng kiến nỗ lực bất thành của các ngôi sao tấn công bên phía đội bóng áo lam. Hàng tiền vệ vượt trội dưới sự chỉ huy của Rodri giúp Tây Ban Nha nắm hoàn toàn thế chủ động. Cầu thủ thuộc biên chế Manchester City là ông chủ đích thực trên sân.

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Phút 58, Pedro Porro nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha sau pha phối hợp mẫu mực với Dani Olmo. Bắt nguồn từ tình huống đập nhả ăn ý xé toang hàng thủ đối phương, hậu vệ của Tottenham Hotspur bình tĩnh dứt điểm nhẹ nhàng, hạ gục Mike Maignan.

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Mbappe có màn trình diễn đáng quên ở trận này. Dù chạm bóng 7 lần trong vùng cấm, đội trưởng tuyển Pháp hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự Tây Ban Nha khi không có cú sút trúng đích nào và 3 lần việt vị. Sự mờ nhạt của ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid chính thức khép lại giấc mơ vô địch World Cup 2026 của "Les Bleus" tại vòng bán kết.

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Hai trạng thái đối lập của cầu thủ đôi bên. Với chiến thắng 2-0 chung cuộc, thầy trò Luis de la Fuente sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026. Đối thủ của Tây Ban Nha là đội thắng trong cuộc chạm trán giữa Argentina và Anh.

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Thêm một màn so tài nữa Mbappe bị Yamal ngáng đường trong cuộc đua giành danh hiệu. Bên cạnh việc thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng ngự, tài năng 19 tuổi trực tiếp mang về quả phạt đền. Với tỷ lệ chuyền bóng 83% cùng một cơ hội lớn tạo ra, anh thực sự là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Tây Ban Nha.

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Triều đại nhiều thăng trầm của Didier Deschamps cũng sẽ khép lại với ít nhiều tiếc nuối dù còn một trận tranh hạng ba World Cup 2026 vào rạng sáng 19/7. Zinedine Zidane sẽ lên nắm quyền tại tuyển Pháp sau khi giải đấu trên đất Bắc Mỹ kết thúc.

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Huy Trưởng

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