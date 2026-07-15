Greenwood gây phẫn nộ

Mason Greenwood bị Atletico Madrid cáo buộc "thiếu tôn trọng" khi phớt lờ liên lạc của HLV Diego Simeone trước lúc gia nhập Fenerbahce bằng bản hợp đồng 4 năm.

Greenwood được cho là hành xử thiếu tôn trọng Atletico.

Theo ESPN, Atletico xem Greenwood là mục tiêu hàng đầu thay thế Antoine Griezmann và sẵn sàng chi khoảng 45 triệu euro nhằm đưa chân sút 24 tuổi về sân Metropolitano. Tuy nhiên, thương vụ bất ngờ đổ vỡ khi cầu thủ này gần như cắt đứt liên lạc với đội bóng Tây Ban Nha.

Nguồn tin cho biết HLV Diego Simeone nhiều lần trực tiếp gọi điện và nhắn tin cho Greenwood để trình bày kế hoạch sử dụng anh tại Atletico. Thế nhưng, trong suốt hai ngày, chiến lược gia người Argentina không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Sự im lặng của Greenwood khiến ban lãnh đạo Atletico tức giận. Họ cho rằng tiền đạo người Anh không thể hiện mong muốn khoác áo đội bóng, đồng thời đánh giá cách hành xử của anh là thiếu tôn trọng. Cuối cùng, Atletico quyết định rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký cựu cầu thủ MU.

Việc Atletico rút lui mở đường để Fenerbahce hoàn tất thương vụ đình đám nhất hè 2026. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận Greenwood ký hợp đồng có thời hạn 4 năm sau hai mùa giải thi đấu thành công dưới màu áo Marseille.

Mùa vừa qua, Greenwood ghi 26 bàn trên mọi đấu trường cho đại diện Ligue 1, trở thành một trong những chân sút nổi bật nhất giải đấu. Fenerbahce xem anh là bản hợp đồng chiến lược nhằm cạnh tranh chức vô địch Super Lig với đại kình địch Galatasaray.

Fenerbahce đạt thỏa thuận với Marseille, hợp đồng có tổng giá trị chuyển nhượng 39 triệu euro, thanh toán thành 3 đợt trong 3 năm. Dù mức phí thấp hơn đề nghị của Atletico, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chinh phục Greenwood bằng các điều khoản cá nhân hấp dẫn. Tiền đạo người Anh sẽ nhận mức lương ròng từ 7 đến 8 triệu euro mỗi mùa.