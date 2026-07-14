Bến đỗ mới của Greenwood

Mason Greenwood chuẩn bị rời Marseille để đầu quân cho Fenerbahce thông qua bản hợp đồng đắt giá cùng mức đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn.

Mason Greenwood sẽ chuyển sang khoác áo Fenerbahce vào mùa tới.

Nhà báo Fabrizio Romano phát đi thông điệp "Here we go" quen thuộc, xác nhận tiền đạo Mason Greenwood chính thức gia nhập CLB Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce từ Marseille với mức giá đắt đỏ.

Cụ thể, Fenerbahce sẽ chi ra 40 triệu euro phí chuyển nhượng trả trước, kèm theo 2 triệu euro phụ phí phát sinh dựa trên đóng góp thực tế. Chân sút 24 tuổi người Anh sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn có thời hạn đến tháng 6/2030, kèm mức đãi ngộ hậu hĩnh lên tới 10 triệu euro lương ròng mỗi mùa.

Thương vụ bom tấn này mang lại một khoản hời lớn cho Manchester United. Nhờ cài cắm điều khoản hưởng tỷ lệ phần trăm tiền bán cầu thủ khi đẩy Greenwood sang Marseille vào năm 2024, đội chủ sân Old Trafford sẽ bỏ túi ngay hơn 10 triệu euro từ thương vụ này.

Quyết định dốc hầu bao của Fenerbahce hoàn toàn có cơ sở, nhất là sau khi chứng kiến phong độ hủy diệt của Greenwood trong mùa giải 2025/2026. Ngôi sao sinh năm 2001 khép lại một năm bùng nổ tại Pháp với 26 bàn thắng và 11 đường kiến tạo sau 45 lần ra sân, trong đó bao gồm 16 pha lập công tại Ligue 1 và 3 bàn thắng ở đấu trường Champions League. Bước ngoặt tại Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng tầm sự nghiệp của tiền đạo người Anh.