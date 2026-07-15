Hợp đồng của Zidane với tuyển Pháp dài 4 năm?

Zinedine Zidane chuẩn bị trở thành HLV trưởng tuyển Pháp sau World Cup 2026, hợp đồng của ông nhiều khả năng kéo dài tới 4 năm.

Theo tờ báo Tây Ban Nha AS, mọi thỏa thuận giữa huyền thoại 54 tuổi và Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã hoàn tất, với bản hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2030. Đây được xem là sự chuyển giao được chờ đợi từ nhiều năm qua.

Với bản hợp đồng 4 năm, Zidane được kỳ vọng mở ra một chương mới cho bóng đá Pháp. Nhiệm vụ của cựu danh thủ là phát huy tối đa thế hệ tài năng gồm Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni và Desire Doue, hướng tới mục tiêu chinh phục EURO 2028 và World Cup 2030. Thời hạn hợp đồng dài tới 4 năm cho thấy niềm tin lớn của người Pháp vào huyền thoại lớn nhất lịch sử đội tuyển của họ.

Kể từ khi chia tay Real Madrid năm 2021, Zidane liên tục nhận được lời mời từ nhiều CLB lớn tại châu Âu nhưng ông đều từ chối. Chiến lược gia người Pháp kiên nhẫn chờ cơ hội dẫn dắt đội tuyển quê hương. Đây là mục tiêu mà ông luôn ưu tiên hàng đầu.

Việc Zidane tiếp quản tuyển Pháp diễn ra sau khi đội bóng áo lam khép lại hành trình tại World Cup 2026. Sáng 15/7, thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết khiến Pháp lỡ hẹn trận chung kết và sẽ bước vào trận tranh hạng 3 với Anh hoặc Argentina.

Sau trận đấu, Didier Deschamps sẽ chia tay "Les Bleus". Trong khi đó, Zidane trở lại băng ghế huấn luyện sau gần 5 năm vắng bóng. Dù không dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào kể từ khi rời Real Madrid, tên tuổi của ông vẫn luôn được đánh giá thuộc nhóm HLV hàng đầu thế giới.

Ở hai nhiệm kỳ tại sân Santiago Bernabeu, Zidane giành tổng cộng 11 danh hiệu. Đỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân của ông là kỳ tích đưa Real Madrid vô địch Champions League 3 mùa giải liên tiếp, bên cạnh 2 chức vô địch La Liga.

Tây Ban Nha ấn định tỷ số 2-0 trước Pháp Rạng sáng 15/7, Pedro Porro có pha dứt điểm tung lưới Pháp nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.