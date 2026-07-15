Tuyển Pháp có HLV mới sau World Cup 2026

Truyền thông Pháp đồng loạt xác nhận Didier Deschamps sẽ khép lại hành trình trên cương vị HLV trưởng tuyển quốc gia sau trận tranh hạng ba World Cup 2026 vào ngày 19/7.

HLV Deschamps còn một trận đấu cuối cùng với tuyển Pháp.

Deschamps sẽ khép lại hành trình hơn một thập kỷ dẫn dắt "Les Bleus". Người được lựa chọn kế nhiệm không ai khác là huyền thoại Zinedine Zidane. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để xác định vụ thương thảo hoàn tất.

Nhà cầm quân 57 tuổi được bổ nhiệm dẫn dắt "Les Bleus" cách đây 14 năm, trong bối cảnh tuyển Pháp cần tái thiết sau nhiều biến động. Dưới sự chỉ đạo của ông, Pháp nhanh chóng trở lại vị thế hàng đầu thế giới với lối chơi thực dụng, kỷ luật và hiệu quả.

Dấu ấn lớn nhất của Deschamps là chức vô địch World Cup 2018 tại Nga. Bốn năm sau, ông tiếp tục đưa Pháp vào chung kết World Cup 2022 trước khi giành vị trí trong nhóm 4 đội mạnh nhất tại World Cup 2026. Những thành tích giúp Deschamps trở thành một trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Pháp.

Zidane được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của Deschamps. Sau quãng thời gian gặt hái hàng loạt danh hiệu cùng Real Madrid, trong đó nổi bật là 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, Zidane hứa hẹn mang đến làn gió mới cho "Les Bleus".

Sự chuyển giao từ Deschamps sang Zidane được xem là cột mốc lịch sử của bóng đá Pháp. Một kỷ nguyên huy hoàng khép lại, nhường chỗ cho một biểu tượng khác của bóng đá xứ lục lăng với kỳ vọng tiếp tục đưa đội tuyển chinh phục những đỉnh cao mới.

Tây Ban Nha ấn định tỷ số 2-0 trước Pháp Rạng sáng 15/7, Pedro Porro có pha dứt điểm tung lưới Pháp nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.