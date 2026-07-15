Hình ảnh hơn nghìn lời nói về tuyển Pháp

Chỉ một pha xử lý chậm chạp của Aurelien Tchouameni phơi bày toàn bộ sự bế tắc của tuyển Pháp trong thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7.

Tchouameni mất quá nhiều nhịp để xử lý pha bóng này.

Khoảnh khắc của Tchouameni ở cuối hiệp một trở thành hình ảnh tiêu biểu cho màn trình diễn bế tắc của "Les Bleus". Khi Tây Ban Nha đang dẫn trước 1-0, Pháp bất ngờ được trao cơ hội sau đường chuyền hỏng của thủ môn Unai Simon. Bóng tìm đến vị trí của Tchouameni và mở ra thời cơ để đội bóng áo lam tổ chức một pha lên bóng nguy hiểm.

Tuy nhiên, thay vì tận dụng khoảng trống, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid lại xử lý đầy chậm chạp. Anh mất nhiều nhịp để khống chế bóng, xoay người theo hướng ngược về khung thành đội nhà rồi tiếp tục giữ bóng trước khi thực hiện đường chuyền lên phía trên.

Khi bóng rời chân Tchouameni, hàng thủ Tây Ban Nha kịp lùi về ổn định đội hình, khiến cơ hội phản công của Pháp trôi qua trong tiếc nuối. Ở tình huống của Tchouameni, chỉ một nhịp chạm là bóng có thể đến vị trí khá thoáng của Kylian Mbappe hoặc thậm chí Michael Olise đang băng lên.

Tình huống này nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội. Một người hâm mộ bực tức: "Làm sao có thể lội ngược dòng khi cầu nối giữa hàng thủ và hàng công mất 7 ngày để khống chế bóng, 7 ngày để xoay người và 7 ngày nữa mới chịu chuyền?".

Không ít ý kiến cho rằng đây chính là hình ảnh phản ánh chính xác màn trình diễn của tuyển Pháp trong cả trận đấu. Đội bóng của Didier Deschamps gần như bất lực trong việc xuyên phá tuyến giữa được tổ chức cực kỳ kỷ luật của Tây Ban Nha.

Hàng tiền vệ tuyển Pháp chơi dưới sức.

Bộ tứ tấn công gồm Mbappe, Bradley Barcola, Olise và Ousmane Dembele thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng vì thiếu sự kết nối từ tuyến dưới. Trong khi đó, cặp tiền vệ trung tâm liên tục bị các cầu thủ Tây Ban Nha áp sát và chia cắt, khiến những pha triển khai của Pháp thiếu tốc độ, ý tưởng và sự đột biến.

Sự bế tắc ở khu trung tuyến khiến "Les Bleus" không thể tạo sức ép đủ lớn lên hàng phòng ngự đối phương. Đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Pháp chấp nhận thất bại và dừng bước ở bán kết World Cup 2026.

Trên sân AT&T, Tây Ban Nha tạo lợi thế nhờ quả phạt đền do Mikel Oyarzabal thực hiện thành công sau tình huống Lamine Yamal gây sức ép khiến Lucas Digne phạm lỗi trong vòng cấm. Sang hiệp hai, Pedro Porro kết thúc pha phối hợp đẹp mắt bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0.

"La Roja" giành quyền vào chung kết World Cup 2026 gặp Anh hoặc Argentina vào lúc 2h ngày 20/7.