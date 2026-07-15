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Thể thao World Cup 2026

Pha 'bẻ còi' ở trận Pháp - Tây Ban Nha

  • Thứ tư, 15/7/2026 05:15 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Trong trận thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Pháp, trọng tài Ivan Barton gây tranh cãi khi thổi sai lỗi, khiến trợ lý phải can thiệp để đính chính quyết định của ông.

Trọng tài Ivan Barton đưa ra quyết định khó hiểu.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha chứng kiến một tình huống hy hữu ở phút 43 khi trọng tài chính Barton đưa ra quyết định thổi phạt sai. Cụ thể, ông cắt còi cho một pha phạm lỗi không hề tồn tại trên sân, gây ra sự ngỡ ngàng cho cầu thủ và ban huấn luyện hai đội.

Tuy nhiên, sai sót này nhanh chóng được điều chỉnh nhờ sự can thiệp kịp thời từ trợ lý trọng tài. "Vị vua áo đen" người El Salvador sau đó chỉ tay về phía trợ lý để biểu thị việc thay đổi phán quyết sau khi nhận tư vấn qua hệ thống liên lạc nội bộ.

Đây là tình huống phối hợp nhanh chóng giữa tổ trọng tài trên sân, nhằm sửa chữa một sai lầm rõ rệt mà không cần đến sự can thiệp của công nghệ VAR. Hành động đính chính kịp thời nhận được phản ứng tích cực từ phía đội tuyển Tây Ban Nha. Thay vì phản ứng gay gắt trước quyết định ban đầu, các cầu thủ "La Roja" vỗ tay tán thưởng khi thấy tổ điều hành trận đấu thừa nhận sai sót và đưa ra phán quyết chính xác hơn.

Sau khi đánh bại tuyển Pháp với tỷ số 2-0, Tây Ban Nha giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 20/7 tới. Đối thủ của thầy trò Luis de la Fuente sẽ là đội thắng trong cuộc chạm trán giữa Argentina và Anh.

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Huy Trưởng

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