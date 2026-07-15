Pháp ném bỏ cơ hội khó tin trước Tây Ban Nha

Sai lầm của Unai Simon mở ra cơ hội ghi bàn không thể ngon ăn hơn, nhưng Desire Doue dứt điểm quá hiền khiến Pháp đánh mất thời cơ trước Tây Ban Nha.

Pha bỏ lỡ khó tin của Doue.

Tuyển Pháp phải trả giá đắt cho sự kém duyên trong khâu dứt điểm khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trận đấu, trước khi nhận thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 15/7 trên sân AT&T.

Trong thế bị dẫn trước 2 bàn, "Les Bleus" đứng trước thời cơ không thể tốt hơn để thắp lại hy vọng. Tình huống xuất phát từ sai lầm hiếm hoi của thủ thành Unai Simon bên phía Tây Ban Nha ở phút 81.

Khi một đường bóng dài được đưa lên phía trên, Simon rời xa khung thành để băng ra xử lý. Tuy nhiên, thủ môn số một của Tây Ban Nha lại phán đoán điểm rơi không chính xác, khiến bóng bật ra đúng vị trí của Desire Doue đang chờ sẵn ở tuyến hai.

Trước mắt tiền đạo PSG là khung thành gần như rộng mở. Đây được xem là cơ hội rõ ràng nhất mà Pháp tạo ra trong suốt trận đấu. Thế nhưng, thay vì tung ra cú dứt điểm quyết đoán, Doue lại thực hiện pha kết thúc khá nhẹ và thiếu hiểm hóc.

Dù lỡ trớn sau pha lao ra bất thành, Simon vẫn kịp lùi về, điều chỉnh vị trí và dùng chân cản phá cú sút của ngôi sao trẻ người Pháp. Pha cứu thua khiến các cầu thủ Tây Ban Nha thở phào, trong khi ban huấn luyện Pháp chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.

Đó cũng là hình ảnh tiêu biểu cho một đêm thi đấu đầy thất vọng của đội bóng áo lam. Dù sở hữu nhiều ngôi sao tấn công chất lượng, Pháp không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đối phương.

Chiến thắng thuyết phục giúp "La Roja" giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Khoảnh khắc tuyển Pháp bất lực trước Tây Ban Nha Thủ môn Unai Simon có màn trình diễn thượng hạng trong chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha trước Pháp, khiến những ngôi sao như Mbappe và Olise phải im tiếng.