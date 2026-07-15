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Thể thao World Cup 2026

Sai lầm sơ đẳng của trọng tài trận Pháp - Tây Ban Nha

  • Thứ tư, 15/7/2026 03:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trọng tài Ivan Barton trở thành tâm điểm chỉ trích khi quên mang bình xịt đánh dấu vị trí hàng rào chỉ ít phút sau khi trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha bắt đầu.

Trọng tài Ivan Barton (trái) mắc sai lầm sơ đẳng về công tác chuẩn bị cho trận đấu. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 15/7, trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha trên sân Dallas (Mỹ) bất ngờ xuất hiện một tình huống hy hữu không liên quan đến hai đội. Trọng tài Ivan Barton, người được FIFA giao điều khiển trận đấu, quên mang theo bình xịt đánh dấu vị trí hàng rào, dụng cụ không thể thiếu với các trọng tài chính.

Sự cố xảy ra ngay ở những phút đầu khi Tây Ban Nha được hưởng một quả đá phạt. Sau khi chuẩn bị cho tình huống cố định, vị vua áo đen người El Salvador mới phát hiện mình không có bình xịt. Một thành viên trong tổ trọng tài phải lập tức chạy vào sân đưa dụng cụ để ông Barton tiếp tục điều hành trận đấu.

Khoảnh khắc lúng túng của trọng tài nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ tỏ ra khó tin khi một sai sót như vậy lại xuất hiện ở trận đấu quan trọng bậc nhất của World Cup.

Một CĐV viết: “Làm sao một trọng tài World Cup lại có thể quên bình xịt của mình?”.

Người khác mỉa mai: “Chìa khóa, ví, điện thoại và... bình xịt, trọng tài quên mất một món rồi”.

Không ít ý kiến cho rằng ông Barton hẳn đã quá căng thẳng trước sức ép của trận bán kết.

Dù vậy, sự cố không ảnh hưởng đến diễn biến trận đấu. Cú đá phạt sau đó của Alex Baena không vượt qua được hàng rào tuyển Pháp.

Ít phút sau, Tây Ban Nha vẫn tìm được bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền. Lucas Digne phá bóng lỗi và vô tình đá trúng chân Lamine Yamal trong vùng cấm.

Sau khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11 m, Mikel Oyarzabal thực hiện thành công, đưa La Roja vượt lên trước trong cuộc đua giành vé vào chung kết World Cup 2026.

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Đào Trần

Pháp Ivan Barton Sân Dallas Bình xịt tuyển Pháp Tây Ban Nha World Cup 2026

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