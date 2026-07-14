Hậu vệ Pháp hứng bão phẫn nộ

Lucas Digne trở thành tâm điểm chỉ trích sau pha phạm lỗi với Lamine Yamal ở trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng 15/7.

Digne (phải) phạm lỗi với Yamal trong vùng cấm. Ảnh: Reuters.

Phút 21 trên sân Dallas (Mỹ), Digne tung chân trúng người Yamal trong vùng cấm, qua đó mang về cho Tây Ban Nha một quả phạt đền. Trên chấm 11 m, tiền đạo Mikel Oyarzabal không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng trọng tài chính Ivan Barton đưa ra quyết định chính xác, bởi Digne có pha vào bóng thiếu thận trọng và phạm lỗi rõ ràng với Yamal trong vùng cấm.

Một số CĐV tỏ ra phẫn nộ với pha xử lý của Digne. Một tài khoản viết: "Một pha phá bóng nghiệp dư ở trận đấu quan trọng".

Một người khác bình luận: "Digne quá non nớt và Yamal đã tận dụng tốt sai lầm này".

Một fan khác nhận xét: "Digne tự hại mình khi xoay lưng lại trong lúc đối thủ vẫn đang áp sát".

Đây là sai lầm hiếm hoi của Digne tại giải đấu năm nay. Trước đó, tân binh của PSG có màn trình diễn tròn vai bên cánh trái, góp phần giúp hàng thủ tuyển Pháp duy trì sự chắc chắn trước vòng bán kết.

Trong hiệp một trận gặp Tây Ban Nha, cánh trái do Digne phụ trách liên tục bị đối thủ khai thác. Sự xuất hiện của Lamine Yamal cùng những pha dâng cao hỗ trợ tấn công của Pedro Porro khiến hàng thủ Pháp nhiều thời điểm rơi vào thế chống đỡ đầy vất vả.

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