Man City duyệt chi 100 triệu euro cho tài năng 18 tuổi

Man City sẵn sàng vung tiền để đưa tiền vệ Ayyoub Bouaddi của Lille về thi đấu trong mùa hè này.

Man City đánh giá cao Bouaddi.

Theo The Athletic, Man City sẵn sàng chi 100 triệu euro (khoảng 85 triệu bảng) để chiêu mộ tiền vệ 18 tuổi Ayyoub Bouaddi.

Tài năng người Morocco gây ấn tượng tại World Cup 2026 khi đá chính 5 trong 6 trận của đội tuyển, bao gồm cuộc đối đầu với Pháp ở tứ kết. Bouaddi được đánh giá cao nhờ khả năng kiểm soát bóng, tư duy chiến thuật và sự điềm tĩnh.

Ban lãnh đạo Man City xem Bouaddi là khoản đầu tư dài hạn cho tuyến giữa. Giám đốc Thể thao Hugo Viana đặc biệt ấn tượng với kỹ thuật, khả năng đọc tình huống và chọn vị trí của tiền vệ cao 1,85 m.

Nếu cập bến Etihad, Bouaddi dự kiến được đưa thẳng lên đội một từ mùa giải tới. Dù mới 8 lần khoác áo tuyển Morocco, tiền vệ sinh năm 2008 đã sớm khẳng định tài năng. Trước đó, anh từng trở thành cầu thủ trẻ nhất của Lille ra sân tại đấu trường châu Âu.

Nếu thương vụ hoàn tất, Man City sẽ chi hơn 230 triệu euro cho hai bản hợp đồng lớn trong hè này. Trước đó, đội chủ sân Etihad bỏ ra 135 triệu euro để chiêu mộ Elliott Anderson từ Nottingham Forest.