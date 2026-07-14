Đòi 'cho Messi đi ngủ', người Anh đang chơi với lửa

Tuyên bố muốn "cho Messi đi ngủ" của Joe Cole có thể khiến trận bán kết vốn đã căng thẳng giữa Anh và Argentina nóng hơn trước giờ bóng lăn.

Joe Cole gây chú ý với tuyên bố muốn "cho Messi đi ngủ" trước trận bán kết World Cup.

HLV Lionel Scaloni muốn mọi chuyện thật đơn giản. Sau khi Argentina vượt qua Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026, ông được hỏi về lịch sử đối đầu giữa 'Albiceleste' và tuyển Anh. "Đây chỉ là một trận bóng đá", HLV 48 tuổi của tuyển Argentina đáp.

Joe Cole lại nghĩ khác. Trong cuộc trò chuyện với Gary Lineker và Micah Richards, cựu tiền vệ tuyển Anh tuyên bố: "Messi cần được cho đi ngủ".

Richards lập tức cảnh báo: "Đừng nói như vậy". Nhưng Cole không dừng lại. Ông tin tuyển Anh sẽ thắng Argentina và vào chung kết World Cup, thậm chí khẳng định có thể "cảm nhận điều đó trong từng thớ xương".

Một phát ngôn có thể chỉ mang tính đùa vui trong chương trình bình luận bóng đá. Nhưng trước trận Anh - Argentina, bất kỳ lời nói nào cũng có thể mang sức nặng khác.

Đừng cho Argentina thêm lý do để chiến đấu

Joe Cole có quyền tin vào tuyển Anh. Đội bóng của Thomas Tuchel đã vượt qua Mexico và Na Uy trên hành trình tiến vào bán kết. "Tam sư" cho thấy sự lì lợm và khả năng chiến thắng trong những trận đấu khó khăn.

Tuyển Argentina cũng không còn mang dáng vẻ áp đảo như tại Qatar bốn năm trước. Nhà đương kim vô địch chật vật trước Cape Verde, bị Ai Cập đẩy vào thế khó rồi cần đến hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ.

Messi lần đầu đối đầu tuyển Anh trong sự nghiệp ở tuổi 39.

Tại giải năm nay, hàng thủ "Albiceleste" cũng nhiều lần để lộ khoảng trống. Cựu hậu vệ tuyển Anh, Gary Neville gọi Cristian Romero và Lisandro Martinez là "cặp trung vệ vừa hay nhất vừa tệ nhất thế giới".

Nhận xét ấy không hoàn toàn vô lý. Romero và Lisandro có thể chơi xuất sắc trong phần lớn thời gian rồi bất ngờ mắc sai lầm. Nhưng Neville cũng chỉ ra một điều đáng chú ý: họ trở thành những cầu thủ khác khi khoác áo Argentina. Đó mới là vấn đề tuyển Anh cần quan tâm.

Argentina tại World Cup 2026 có thể không hoàn hảo, nhưng họ vẫn chưa bị đánh bại. Càng bị đẩy vào tình thế khó khăn, đội bóng của Scaloni càng cho thấy khả năng sinh tồn.

Cape Verde khiến họ khốn khổ. Ai Cập đẩy nhà đương kim vô địch đến gần thất bại. Thụy Sĩ kéo trận đấu vào hiệp phụ. Sau tất cả, Argentina vẫn có mặt ở bán kết.

Messi cũng vậy. Ở tuổi 39, anh không còn đủ sức thống trị trận đấu trong 90 phút như thời đỉnh cao. Nhưng chỉ một khoảnh khắc là đủ để số 10 thay đổi cục diện.

Với 8 bàn thắng, Messi đang cùng Mbappe dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026. Trận gặp Anh cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh đối đầu "Tam sư".

Tuyển Anh đứng trước thử thách ngăn cản Messi đang có 8 bàn tại World Cup 2026.

Muốn vào chung kết, tuyển Anh đương nhiên phải ngăn Messi. Vấn đề là Joe Cole đã biến một nhiệm vụ chuyên môn thành lời thách thức. Và Argentina thường thích những lời thách thức như thế.

Đội bóng này xây dựng bản sắc từ cảm giác bị nghi ngờ, chống lại và khiêu khích. Các cầu thủ Argentina cũng không né tránh xung đột. Ngược lại, họ thường lấy đó làm nhiên liệu cho tinh thần thi đấu.

Hà Lan từng hiểu điều này tại World Cup 2022. Trận tứ kết ở Qatar trở thành cuộc chiến căng thẳng sau những phát ngôn trước trận, những pha va chạm trên sân và màn ăn mừng đầy khiêu khích sau loạt luân lưu.

Joe Cole có thể chỉ muốn thể hiện niềm tin vào tuyển Anh. Nhưng nhắc đến Messi theo cách ấy trước trận đấu lớn nhất của Argentina từ đầu giải chưa chắc là ý tưởng tốt.

Đây chưa bao giờ chỉ là bóng đá

HLV Scaloni có lý do để hạ nhiệt trận đấu. Ông hiểu những gì xảy ra khi Argentina bị cuốn vào cảm xúc quá mức. Nhưng nói Anh - Argentina "chỉ là một trận bóng đá" gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Hai nền bóng đá mang theo quá nhiều ký ức mỗi khi gặp nhau tại World Cup. Năm 1986 là "Bàn tay của Chúa" và pha solo vĩ đại của Diego Maradona. Năm 1998 là chiếc thẻ đỏ của David Beckham sau tình huống va chạm với Diego Simeone.

Ngay sau khi đánh bại Thụy Sĩ, các cầu thủ Argentina cùng người hâm mộ đã hát vang câu quen thuộc: "Ai không nhảy là người Anh". Không khí trận bán kết đã nóng lên từ lúc ấy.

Argentina và tuyển Anh tái ngộ tại World Cup sau những cuộc đối đầu giàu duyên nợ trong quá khứ.

Argentina còn mặc áo xanh trước tuyển Anh, đúng màu áo Maradona và các đồng đội sử dụng trong trận tứ kết World Cup 1986. Những chi tiết tưởng như ngẫu nhiên tiếp tục kéo quá khứ trở lại trước cuộc đối đầu tại Atlanta. Và lần này còn có Messi.

Sau hơn hai thập kỷ chơi bóng đỉnh cao, đội trưởng Argentina lần đầu đối đầu tuyển Anh. Ở tuổi 39, đây cũng có thể là cơ hội cuối cùng để anh trải nghiệm một trong những cuộc đối đầu đặc biệt nhất lịch sử World Cup.

Tuyển Anh không cần phải sợ lịch sử. Đội bóng của Tuchel đủ mạnh để đánh bại Argentina và đang đứng trước cơ hội vào chung kết World Cup lần đầu tiên sau 60 năm. Nhưng sức mạnh chuyên môn là một chuyện. Đánh thức cảm xúc của Argentina lại là chuyện khác.

HLV Scaloni đang cố giữ các học trò tập trung vào bóng đá. Ông muốn một trận bán kết được quyết định bởi chiến thuật, phong độ và những khoảnh khắc trên sân. Song, Joe Cole vừa khiến công việc ấy khó hơn.

Có thể tuyển Anh sẽ "cho Messi đi ngủ" như lời cựu tiền vệ Chelsea. Nhưng cũng có một khả năng khác: phát ngôn ấy lại đánh thức một Argentina nguy hiểm nhất.