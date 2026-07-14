Argentina dính bê bối tài chính

Thỏa thuận tổ chức trận giao hữu giữa Mexico và Argentina trước thềm World Cup 2026 đổ vỡ sau những yêu cầu thanh toán đầy nghi vấn từ phía Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA).

Argentina đã hủy trận giao hữu trước thềm World Cup 2026 với Mexico vì mập mờ tiền bạc.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) quyết định rút lui khỏi các cuộc đàm phán sau khi phía đối tác đưa ra những phương thức thanh toán thiếu minh bạch.

Phía Argentina (AFA) được cho là yêu cầu Mexico chia nhỏ khoản phí tham dự trận đấu trị giá 6 triệu USD vào ba tài khoản ngân hàng khác nhau. Động thái bất thường này ngay lập tức làm dấy lên những nghi ngại về hành vi gian lận tài chính trong giới bóng đá Mexico.

Lo ngại về rủi ro pháp lý và những hệ lụy từ một hoạt động đáng ngờ, ban lãnh đạo FMF quyết định chấm dứt mọi thỏa thuận thay vì tiếp tục lún sâu vào vụ việc. "El Tri" sau đó có hai trận giao hữu với Serbia (5/6) và Nam Phi (12/6) để chuẩn bị cho World Cup 2026.

Vụ bê bối này không chỉ khiến người hâm mộ mất đi cơ hội chứng kiến một trận cầu hấp dẫn mà còn gây tổn hại đến uy tín của các bên liên quan. Hiện tại, giới truyền thông vẫn chờ đợi phản hồi chính thức từ phía Liên đoàn Bóng đá Argentina về các cáo buộc "chia nhỏ dòng tiền" nói trên.

Về phía các cầu thủ, Lionel Messi và các đồng đội đang trong quá trình chuẩn bị cho trận bán kết World Cup 2026. Đại diện Nam Mỹ sẽ chạm trán tuyển Anh vào rạng sáng 16/7.

Điểm mặt 4 'anh tài' ở bán kết World Cup 2026 Anh, Pháp, Argentina và Tây Ban Nha đều cho thấy vóc dáng của những ứng viên vô địch bằng màn trình diễn thuyết phục từ đầu World Cup 2026.