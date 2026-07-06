Thần đồng Mexico được Bellingham tặng áo trước ngày trở lại trường học

Ở tuổi 17, Gilberto Mora trải qua kỳ World Cup đáng nhớ cùng tuyển Mexico và sẽ trở lại trường học để tiếp tục việc học song song với sự nghiệp bóng đá.

Hình ảnh đẹp của Bellingham với Mora.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Azteca sáng 6/7, tiền vệ của Real Madrid chủ động tiến đến an ủi Gilberto Mora, trước khi đổi áo với cầu thủ này. Khoảnh khắc đẹp diễn ra khi tài năng trẻ 17 tuổi của Mexico không giấu được sự thất vọng do đội nhà bị loại ngay trên sân nhà.

Hình ảnh Bellingham trao chiếc áo đấu cho đàn em nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Nhiều người cho rằng đây là khoảnh khắc đẹp của World Cup 2026, thể hiện sự tôn trọng giữa ngôi sao hàng đầu và thế hệ cầu thủ trẻ đang vươn lên.

Bellingham là ngôi sao lớn nhất của tuyển Anh ở trận đấu trên sân Azteca khi ghi 2 bàn thắng chỉ trong vòng 100 giây, tạo lợi thế quan trọng để "Tam sư" giành chiến thắng nghẹt thở 3-2. Trong khi đó, Mora dù rất nỗ lực cũng không thể giúp Mexico tránh khỏi thất bại.

Điều đặc biệt là sau khi World Cup khép lại, Mora sẽ trở lại trường học để tiếp tục việc học song song với sự nghiệp bóng đá. Dù mới 17 tuổi, tiền vệ tấn công mang biệt danh "The Fireman" sớm đi vào lịch sử bóng đá Mexico.

Mora là thần đồng bóng đá Mexico.

Ở tuổi 17 và 240 ngày, Mora trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho Mexico tại một kỳ World Cup. Đến vòng 16 đội, anh tiếp tục lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử đá chính ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup, ở tuổi 17 và 259 ngày, nhiều hơn kỷ lục của huyền thoại Pele đúng 20 ngày.

Tính đến nay, Mora có 12 lần khoác áo đội tuyển Mexico. Ở cấp CLB, anh đang thi đấu cho Club Tijuana. Tại đây, Mora ghi 6 bàn và có 1 pha kiến tạo sau 20 lần ra sân ở mùa giải vừa qua.

Trong khi đó, tuyển Anh được HLV Thomas Tuchel cho nghỉ 2 ngày trước khi chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Na Uy của Erling Haaland ở tứ kết World Cup 2026 vào ngày 12/7.

Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Mexico Sáng 6/7, Jude Bellingham ghi bàn vào lưới Mexico giúp Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 ở vòng 16 đội World Cup 2026.