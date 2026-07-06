Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Thần đồng Mexico được Bellingham tặng áo trước ngày trở lại trường học

  • Thứ hai, 6/7/2026 18:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ở tuổi 17, Gilberto Mora trải qua kỳ World Cup đáng nhớ cùng tuyển Mexico và sẽ trở lại trường học để tiếp tục việc học song song với sự nghiệp bóng đá.

Hình ảnh đẹp của Bellingham với Mora.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Azteca sáng 6/7, tiền vệ của Real Madrid chủ động tiến đến an ủi Gilberto Mora, trước khi đổi áo với cầu thủ này. Khoảnh khắc đẹp diễn ra khi tài năng trẻ 17 tuổi của Mexico không giấu được sự thất vọng do đội nhà bị loại ngay trên sân nhà.

Hình ảnh Bellingham trao chiếc áo đấu cho đàn em nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Nhiều người cho rằng đây là khoảnh khắc đẹp của World Cup 2026, thể hiện sự tôn trọng giữa ngôi sao hàng đầu và thế hệ cầu thủ trẻ đang vươn lên.

Bellingham là ngôi sao lớn nhất của tuyển Anh ở trận đấu trên sân Azteca khi ghi 2 bàn thắng chỉ trong vòng 100 giây, tạo lợi thế quan trọng để "Tam sư" giành chiến thắng nghẹt thở 3-2. Trong khi đó, Mora dù rất nỗ lực cũng không thể giúp Mexico tránh khỏi thất bại.

Điều đặc biệt là sau khi World Cup khép lại, Mora sẽ trở lại trường học để tiếp tục việc học song song với sự nghiệp bóng đá. Dù mới 17 tuổi, tiền vệ tấn công mang biệt danh "The Fireman" sớm đi vào lịch sử bóng đá Mexico.

Bellingham anh 1

Mora là thần đồng bóng đá Mexico.

Ở tuổi 17 và 240 ngày, Mora trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho Mexico tại một kỳ World Cup. Đến vòng 16 đội, anh tiếp tục lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử đá chính ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup, ở tuổi 17 và 259 ngày, nhiều hơn kỷ lục của huyền thoại Pele đúng 20 ngày.

Tính đến nay, Mora có 12 lần khoác áo đội tuyển Mexico. Ở cấp CLB, anh đang thi đấu cho Club Tijuana. Tại đây, Mora ghi 6 bàn và có 1 pha kiến tạo sau 20 lần ra sân ở mùa giải vừa qua.

Trong khi đó, tuyển Anh được HLV Thomas Tuchel cho nghỉ 2 ngày trước khi chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Na Uy của Erling Haaland ở tứ kết World Cup 2026 vào ngày 12/7.

Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Mexico Sáng 6/7, Jude Bellingham ghi bàn vào lưới Mexico giúp Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 ở vòng 16 đội World Cup 2026.

HLV thứ 13 mất việc ở World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Mexico xác nhận ông Javier Aguirre rời cương vị HLV trưởng, khép lại nhiệm kỳ thứ 3 dẫn dắt "El Tri".

3 giờ trước

Mảnh giấy bí ẩn của HLV Tuchel

Giữa bầu không khí nghẹt thở tại Azteca, hình ảnh Thomas Tuchel ghi chép dồn dập vào một cuốn sổ tay gây bão khi tuyển Anh đối mặt sức ép nghẹt thở từ Mexico.

5 giờ trước

Cầu thủ Anh ngã chúi đầu, nhập viện khẩn cấp dù không thi đấu

Sáng 6/7, Jordan Henderson không thi đấu phút nào nhưng rời sân bằng cáng sau cú ngã mạnh khi ăn mừng chiến thắng 3-2 của tuyển Anh trước Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026.

8 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Bellingham Tuyển Mexico Bellingham

    Đọc tiếp

    Ronaldo chi ra sai lam cua Ancelotti hinh anh

    Ronaldo chỉ ra sai lầm của Ancelotti

    2 phút trước 19:16 6/7/2026

    0

    Ronaldo Nazario cho rằng các quyết định nhân sự của Carlo Ancelotti góp phần khiến Brazil thua Na Uy 1-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026.

    Tinh the dao nguoc voi Brazil, Duc, Italy hinh anh

    Tình thế đảo ngược với Brazil, Đức, Italy

    18 phút trước 19:00 6/7/2026

    0

    World Cup 2026 phơi bày thực tế lạnh lùng: ba cựu vương sở hữu tổng cộng 13 chức vô địch thế giới đang sống bằng hào quang quá khứ nhiều hơn sức mạnh hiện tại.

    UEFA cong kich FIFA vi quyet dinh 'vuot rao' hinh anh

    UEFA công kích FIFA vì quyết định 'vượt rào'

    1 giờ trước 18:14 6/7/2026

    0

    Quyết định đình chỉ thẻ đỏ của Folarin Balogun từ FIFA trước thềm trận đấu giữa Mỹ và Bỉ gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội, khiến UEFA lên tiếng chỉ trích gay gắt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý