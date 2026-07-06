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Thể thao World Cup 2026

HLV thứ 13 mất việc ở World Cup 2026

  • Thứ hai, 6/7/2026 16:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Mexico xác nhận ông Javier Aguirre rời cương vị HLV trưởng, khép lại nhiệm kỳ thứ 3 dẫn dắt "El Tri".

Ông Aguirre (trái) rời đi, trợ lý Marquez thay thế.

Thất bại 2-3 trước tuyển Anh trên sân nhà Azteca ở vòng 16 đội hôm 6/7 chấm dứt hành trình của đội đồng chủ nhà tại World Cup 2026. Dù thi đấu hơn người trong phần lớn hiệp hai, Mexico không thể lội ngược dòng và đành dừng bước đầy tiếc nuối.

Ngay sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Mexico kích hoạt kế hoạch nhân sự được chuẩn bị từ trước. Trợ lý HLV Rafa Marquez được bổ nhiệm làm tân thuyền trưởng đội tuyển quốc gia.

Cựu trung vệ 47 tuổi là một trong những huyền thoại bóng đá Mexico. Khi còn thi đấu, Marquez có 147 lần khoác áo đội tuyển, từng đá cho AS Monaco và đặc biệt gặt hái thành công rực rỡ cùng Barcelona giai đoạn 2003-2010 với 4 chức vô địch La Liga và 2 danh hiệu Champions League.

Theo Giám đốc Thể thao Duilio Davino, Marquez ký hợp đồng trước khi World Cup khởi tranh và ban huấn luyện mới cũng được hoàn thiện. Điều này cho thấy Liên đoàn Bóng đá Mexico chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình chuyển giao, thay vì đưa ra quyết định mang tính tức thời sau thất bại.

Trên cương vị huấn luyện, Marquez cũng tích lũy nhiều kinh nghiệm khi làm việc cùng những tên tuổi hàng đầu như Pep Guardiola, Didier Deschamps và Ricardo La Volpe.

Trước Aguirre, 12 HLV mất việc khi các đội tuyển dừng bước ở World Cup 2026 gồm Sabri Lamouchi và Herve Renard (Tunisia), Steve Clarke (Scotland), Miroslav Koubek (CH Czech), Hong Myung-bo (Hàn Quốc), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastian Beccacece (Ecuador), Ronald Koeman (Hà Lan), Julian Nagelsmann (Đức), Jamal Sellami (Jordan), Vladimir Petkovic (Algeria) và Carlos Queiroz (Ghana).

Mexico rút ngắn tỷ số 2-3 trước Anh Sáng 6/7, Raul Jimenez lập công giúp chủ nhà Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trước tuyển Anh ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

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