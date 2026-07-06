Hôm 5/7, một nữ cổ động viên Morocco thiệt mạng do lá cờ quàng trên cổ bị cuốn vào bánh xe máy trong lúc ăn mừng.

Một nữ CĐV Morocco qua đời sau chiến thắng của đội nhà tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, nạn nhân là một phụ nữ 39 tuổi, sống tại thành phố Algeciras thuộc miền nam Tây Ban Nha. Sau khi Morocco đánh bại Canada 3-0 để giành vé vào tứ kết World Cup 2026 hôm 5/7, cô cùng chồng chạy xe máy ra đường, hòa vào không khí lễ hội của cộng đồng người Morocco.

Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, lá cờ quàng quanh cổ người phụ nữ bất ngờ bị cuốn vào bánh sau của xe máy. Cú giật mạnh khiến cô bị kéo ngã xuống đường và chịu chấn thương nghiêm trọng ở vùng cổ.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường phát hiện nạn nhân ngừng tim và lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR). Các nhân viên y tế nhanh chóng tiếp nhận và đưa cô đến Bệnh viện Europa Punta, thuộc tỉnh Cadiz, nhưng người phụ nữ không qua khỏi.

Cảnh sát xác nhận người chồng điều khiển xe không vi phạm quy định về nồng độ cồn. Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Thị trưởng thành phố Algeciras, ông Jose Ignacio Landaluce, bày tỏ đau buồn trước sự việc và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân. Chính quyền địa phương cũng cam kết hỗ trợ người thân của cô vượt qua mất mát.

Algeciras là nơi sinh sống của khoảng 10.000 người gốc Morocco, tạo nên một trong những cộng đồng Morocco lớn nhất tại Tây Ban Nha. Vì vậy, hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng của Morocco.

Đây không phải lần đầu xảy ra tai nạn thương tâm theo cách tương tự. Sau chức vô địch World Cup 2022 của Argentina, một CĐV 22 tuổi cũng tử vong khi lá cờ quàng trên cổ bị cuốn vào bánh xe máy trong lúc đi ăn mừng, khiến anh ngã xuống đường và bị ngạt thở.

Highlights Canada 0-3 Morocco Rạng sáng 5/7, Morocco vượt qua Canada với tỷ số 3-0, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.