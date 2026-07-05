Trận Canada - Morocco bị trọng tài dừng chỉ sau 1 giây

Sáng 5/7, trận mở màn vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Canada và Morocco chứng kiến tình huống hy hữu khi trọng tài Michael Oliver buộc phải cho đá lại sau đúng một giây bóng lăn.

Trọng tài phải cắt còi cho dừng trận đấu vì nhiều cầu thủ Morocco phạm luật.

Màn thư hùng diễn ra tại Houston khởi đầu bằng một pha giao bóng tưởng như bình thường. Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi khai cuộc, ông Oliver lập tức cắt còi và yêu cầu thực hiện lại quả giao bóng do phát hiện cầu thủ Morocco phạm luật.

Theo hình ảnh truyền hình, nhiều cầu thủ Morocco sớm di chuyển sang phần sân đối phương trước khi bóng chính thức được đưa vào cuộc. Đây là hành vi vi phạm Luật 8 của Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB).

Luật quy định khi giao bóng, tất cả cầu thủ, ngoại trừ người thực hiện quả phát bóng, đều phải đứng trong phần sân của đội mình. Đồng thời, các cầu thủ đối phương phải giữ khoảng cách tối thiểu 9,15 m với bóng cho đến khi bóng được đưa vào cuộc. Vì vậy, quyết định cho thực hiện lại quả giao bóng của trọng tài Oliver hoàn toàn đúng quy định.

Sau sự cố hiếm gặp ở những giây đầu tiên, trận đấu diễn ra bình thường và Morocco nhanh chóng thể hiện sự vượt trội. Đại diện châu Phi bùng nổ trong hiệp hai để giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước chủ nhà.

Azzedine Ounahi tỏa sáng với cú đúp, trước khi Soufiane Rahimi ấn định tỷ số ở phút bù giờ, qua đó đưa Morocco vào tứ kết World Cup 2026. Morocco tiếp tục hành trình ấn tượng sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar.

Ở tứ kết, Morocco sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Paraguay vào ngày 10/7 để tranh một suất vào bán kết.

Hành động đẹp của CĐV Argentina sau trận gặp Cape Verde Sáng 4/7, Cape Verde chia tay World Cup 2026 sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 32 đội, nhưng màn trình diễn đầy quả cảm của họ nhận được sự tán thưởng từ phía CĐV đối phương.