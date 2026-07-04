Vozinha vượt 7 nhà vô địch World Cup về lượng người theo dõi

Thủ môn Cape Verde khép lại World Cup 2026 với hơn 21 triệu người theo dõi trên Instagram, vượt cả nhiều đội tuyển từng vô địch thế giới.

Vozinha đổi đời sau World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Chỉ vài tuần trước, cái tên Vozinha vẫn còn khá xa lạ với phần lớn người hâm mộ bóng đá thế giới. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Cape Verde biến thủ thành 40 tuổi thành một trong những hiện tượng lớn nhất World Cup 2026.

Theo thống kê từ truyền thông khắp thế giới, Vozinha bước vào giải đấu với khoảng 50.000 người theo dõi trên Instagram. Sau hành trình lịch sử của Cape Verde, con số này tăng vọt lên hơn 21 triệu, đưa anh trở thành cầu thủ gây bùng nổ mạnh nhất mạng xã hội tại giải năm nay.

Phong độ của Vozinha cũng đi lên theo từng trận đấu. Anh được bầu là cầu thủ hay nhất ở trận hòa Tây Ban Nha, tiếp tục tỏa sáng trước Uruguay và đặc biệt khiến cả thế giới chú ý khi liên tục cản phá những pha dứt điểm của Lionel Messi trong cuộc đối đầu với Argentina ở vòng 1/16 sáng 4/7.

Nhờ sức hút tăng chóng mặt, lượng người theo dõi của Vozinha thậm chí còn vượt tài khoản Instagram của 7 đội tuyển từng vô địch World Cup.

Thủ môn Cape Verde sở hữu khoảng 21,1 triệu người theo dõi, nhiều hơn Pháp (18 triệu), Argentina (16,1 triệu), Anh (12,8 triệu), Tây Ban Nha (7,8 triệu), Đức (7,6 triệu), Italy (6,4 triệu) và Uruguay (1,7 triệu).

Chỉ có đội tuyển Brazil với hơn 26,8 triệu người theo dõi vẫn xếp trên anh. Ngoài ra, Bồ Đào Nha (25,1 triệu người theo dõi) cũng xếp trên Vozinha nhưng "Selecao châu Âu" chưa từng vô địch World Cup.

Sức hút từ World Cup 2026 hứa hẹn giúp Vozinha hái ra tiền. Ảnh: Reuters.

Sức ảnh hưởng của Vozinha cũng nhanh chóng được chuyển hóa thành giá trị thương mại. Trong thời gian diễn ra World Cup, anh bắt đầu đăng tải bài quảng cáo đầu tiên trên mạng xã hội.

Bên ngoài các sân vận động tại Mỹ, mặt nạ in hình thủ môn Cape Verde cũng được bày bán rộng rãi. Nhiều tờ báo quốc tế đưa anh lên trang nhất, còn các chuyên trang bóng đá liên tục điền tên Vozinha vào đội hình tiêu biểu của từng vòng đấu.

Trong khi đó, tương lai của Vozinha cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi chia tay GD Chaves hồi đầu tháng 6, anh trở thành cầu thủ tự do và từng được giới thiệu tới CLB Ceara của Brazil.

World Cup 2026 có thể đã khép lại với Cape Verde, nhưng đây nhiều khả năng mới là khởi đầu cho chương đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Vozinha.

Cape Verde gỡ hòa 2-2 trước Argentina Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.