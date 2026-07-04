Khoảnh khắc nhận cơn mưa lời khen của thủ môn Cape Verde

Dù không thể giúp Cape Verde viết tiếp chuyện cổ tích tại World Cup 2026, thủ môn Vozinha vẫn có hành động chiếm trọn tình cảm từ người hâm mộ.

Vozinha (giữa) an ủi đồng đội. Ảnh: Reuters.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận đấu với Argentina ở vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 4/7, nhiều cầu thủ Cape Verde gục xuống sân trong nước mắt vì tiếc nuối. Đây là lần đầu tiên đội tuyển quốc đảo châu Phi góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup, nên thất bại trước nhà đương kim vô địch Argentina để lại nỗi thất vọng lớn cho toàn đội.

Trong khoảnh khắc ấy, thủ thành Vozinha không chọn cách chìm trong nỗi buồn. Anh lập tức tiến đến động viên từng đồng đội, yêu cầu họ đứng dậy và ngẩng cao đầu. Vozinha cho rằng các cầu thủ Cape Verde không có lý do để xấu hổ, bởi họ đã chiến đấu hết mình và có một hành trình đáng tự hào tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Hình ảnh người đội trưởng 40 tuổi liên tục khích lệ đồng đội nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho tinh thần lãnh đạo của Vozinha, đồng thời xem anh là biểu tượng cho ý chí và niềm tự hào của bóng đá Cape Verde.

"Vozinha xứng đáng là một trong những cầu thủ hay nhất World Cup năm nay", một CĐV bình luận. Một tài khoản khác nhận xét: "Vozinha xứng danh thủ lĩnh của Cape Verde".

Trước đó, chính Vozinha cũng có màn trình diễn xuất sắc trước Argentina khi thực hiện hàng loạt pha cứu thua ấn tượng, nhiều lần từ chối cơ hội ghi bàn của Lionel Messi. Dù Cape Verde nhận thất bại 2-3 và phải nói lời chia tay World Cup 2026, thủ môn kỳ cựu vẫn rời sân trong sự tôn trọng của đồng đội, đối thủ và người hâm mộ.

Cape Verde gỡ hòa 2-2 trước Argentina Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.