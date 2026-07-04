Lý do Messi nhận giải hay nhất trận, không phải cầu thủ MU

Lionel Messi được trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận trước Cape Verde không phải do hội đồng chuyên môn, mà hoàn toàn nhờ cuộc bình chọn từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Messi có lần thứ 3 được bầu chọn hay nhất trận ở World Cup 2026.

Sáng 4/7, chiến thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 mang về tấm vé đi tiếp cho Argentina. Messi được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vinh danh hay nhất trận, nhưng trên mạng xã hội, không ít người hâm mộ cho rằng Lisandro Martinez xứng đáng hơn.

Quả thực, trung vệ thuộc biên chế Manchester United có màn trình diễn gần như hoàn hảo. Ngay trong hiệp một, Martinez tung đường chuyền dài chuẩn xác để Messi băng xuống khống chế rồi lốp bóng qua thủ môn Vozinha, mở tỷ số cho Argentina.

Đến phút 90+2, Martinez tiếp tục tỏa sáng. Từ một quả phạt góc, anh chọn vị trí thông minh trong vùng cấm trước khi tung cú sút cực căng ở góc hẹp, không cho thủ môn Vozinha bất kỳ cơ hội cản phá nào, ấn định chiến thắng cho đội bóng Nam Mỹ.

Dù vậy, danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận vẫn thuộc về Messi. Nguyên nhân nằm ở cách FIFA lựa chọn chủ nhân giải thưởng. Khác với nhiều giải đấu với ban tổ chức hoặc các chuyên gia quyết định, Cầu thủ hay nhất trận tại World Cup 2026 hoàn toàn do người hâm mộ bình chọn.

Cuộc bỏ phiếu được mở từ khoảng giữa trận đấu và kéo dài đến ít phút sau tiếng còi mãn cuộc trên nền tảng FIFA Play Zone. Cầu thủ nhận nhiều phiếu bầu nhất sẽ giành danh hiệu. Với sức hút toàn cầu cùng lượng người hâm mộ đông đảo, Messi nhận được nhiều phiếu bầu nhất để chiến thắng, bất chấp những tranh luận về màn trình diễn nổi bật của Martinez.

Đó là lý do ở trận Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 hôm 3/7, Cristiano Ronaldo được chọn hay nhất trận thay vì một cầu thủ khác.

Argentina mở tỷ số 1-0 trước Cape Verde Sáng 4/7, Lionel Messi có pha khống chế và dứt điểm tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Argentina trước Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.