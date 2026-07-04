Khoảnh khắc sững sờ của Messi

Thủ môn Vozinha trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở vòng 32 đội World Cup 2026 nhờ màn trình diễn xuất thần dù phải đương đầu với Lionel Messi.

Messi sững sờ khi không thể đánh bại Vozinha. Ảnh: Reuters.

Phút 65 trên sân Hard Rock trận đấu giữa Argentina và Cape Verde sáng 4/7, Messi thoát xuống trống trải nhưng cú dứt điểm không thể đánh bại Vozinha. Pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Cape Verde khiến ngay cả đội trưởng Argentina cũng tỏ ra ngỡ ngàng và ôm đầu tiếc nuối.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Vozinha nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một tài khoản bình luận: "Cuối cùng cũng có người khiến Messi gặp khó". Trong khi đó, một CĐV khác viết: "Các thủ môn tại World Cup 2026 thực sự quá xuất sắc".

Ngoài tình huống trên, Vozinha còn tỏa sáng khi cứu thua ấn tượng sau cú sút phạt hiểm hóc của Messi ở phút 73. Màn trình diễn của thủ môn 40 tuổi này được xem là một trong những điểm sáng của trận đấu và là dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của anh.

Trước khi góp mặt tại World Cup 2026, Vozinha chưa từng thi đấu ở một giải đấu lớn cấp đội tuyển. Thủ môn 40 tuổi hiện khoác áo một CLB đang chơi tại giải hạng Hai Bồ Đào Nha, khác xa ánh hào quang của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.

Dù vậy, Vozinha đã chứng minh rằng đẳng cấp không chỉ được quyết định bởi danh tiếng hay môi trường thi đấu. Nhiều CĐV cho rằng nếu không có những pha cứu thua xuất thần của thủ môn 40 tuổi, Cape Verde thậm chí có thể bị loại ngay tại vòng bảng.

Sáng 4/7, Argentina thắng Cape Verde 3-2 để giành quyền vào vòng 1/8. Hai đội hoà 1-1 trong 90 phút, theo đó phải đá thêm hai hiệp phụ - nơi đại diện Nam Mỹ thể hiện đẳng cấp để giành chiến thắng.

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