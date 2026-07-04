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Thể thao World Cup 2026

Messi đi vào lịch sử World Cup

  • Thứ bảy, 4/7/2026 06:21 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Sáng 4/7, bàn thắng vào lưới Cape Verde giúp Lionel Messi san bằng kỷ lục World Cup tồn tại suốt 64 năm.

Trên sân Hard Rock, siêu sao 39 tuổi mở tỷ số giúp nhà đương kim vô địch vươn lên dẫn trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026. Đây cũng là pha lập công thứ 7 của Messi, qua đó tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ở giải đấu năm nay.

Đáng chú ý, Messi ghi bàn ở tất cả trận đấu của Argentina từ đầu giải. Anh nổ súng trước Jordan, lập cú đúp vào lưới Áo, ghi hat-trick trong chiến thắng trước Algeria và tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt ở vòng knock-out.

Bàn thắng vào lưới Cape Verde giúp Messi cân bằng kỷ lục được huyền thoại Vava của Brazil thiết lập tại World Cup 1962. Theo Opta, đây là trận knock-out World Cup thứ 5 liên tiếp mà Messi ghi bàn, thành tích chỉ 3 danh thủ trước đó làm được gồm Leonidas (Brazil), Gyorgy Sarosi (Hungary) và Vava (Brazil).

Không dừng lại ở đó, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi từ 7 bàn thắng trở lên ở 2 kỳ giải khác nhau. Trước World Cup 2026, Messi cũng từng chạm mốc này tại Qatar 2022 để đưa Argentina lên ngôi vô địch.

Nếu tiếp tục ghi bàn ở vòng tứ kết trong trường hợp Argentina vượt qua Cape Verde, Messi sẽ lập kỷ lục mới với 6 trận World Cup liên tiếp nổ súng, vượt qua mọi tiền bối trong lịch sử giải đấu.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là đầu tàu của Argentina trên hành trình bảo vệ chức vô địch. Nếu Albiceleste đăng quang, họ sẽ trở thành đội tuyển thứ 3 trong lịch sử bảo vệ thành công cúp vàng thế giới, sau Italy năm 1938 và Brazil năm 1962.

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