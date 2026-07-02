Messi, Kane, Mbappe khiến World Cup 2026 khác biệt

Messi, Mbappe, Kane và nhiều ngôi sao lớn không chỉ góp mặt tại World Cup 2026, họ đang trực tiếp định hình giải đấu bằng những khoảnh khắc quyết định.

World Cup hiếm khi là sân khấu dễ chịu cho các huyền thoại. Lịch sử giải đấu này đầy rẫy những câu chuyện về áp lực, thất vọng và những cái kết không trọn vẹn.

Diego Maradona có năm 1986 vĩ đại, nhưng ba kỳ World Cup còn lại của ông lần lượt kết thúc trong cay đắng, nước mắt và bê bối. Zinedine Zidane có đêm chung kết 1998 rực rỡ, nhưng cũng mang theo hai chiếc thẻ đỏ ở hai kỳ World Cup khác nhau.

Lionel Messi phải chờ đến lần thứ năm mới chạm tay vào danh hiệu. Cristiano Ronaldo, dù là chân sút vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá, vẫn bị ám ảnh bởi những kỳ World Cup chưa từng thật sự thuộc về mình.

Đó là lý do World Cup 2026 trở nên khác thường. Lần này, các ngôi sao không bị bóp nghẹt bởi áp lực. Họ bước vào giải với trạng thái sẵn sàng, chơi tự do hơn, sắc bén hơn và liên tục xuất hiện ở những thời điểm đội bóng cần họ nhất.

Messi và Kylian Mbappe đang cùng có 6 bàn, biến cuộc đua Giày vàng thành màn đối đầu trực diện. Harry Kane và Erling Haaland bám sát với 5 bàn.

Vinicius Junior và Ousmane Dembele đã có 4 bàn. Ronaldo, dù không có một giải đấu dễ dàng, vẫn kịp ghi 2 bàn. Jude Bellingham, Mohamed Salah, Luis Diaz hay Lamine Yamal cũng đã để lại dấu ấn. Michael Olise chưa ghi bàn, nhưng 5 kiến tạo và tầm ảnh hưởng trong lối chơi của Pháp đủ để đưa anh vào nhóm cầu thủ nổi bật.

Điều đáng nói không chỉ là số bàn thắng. Điều quan trọng hơn là bối cảnh của chúng. Khi trận đấu căng lên, những tên tuổi lớn đã lên tiếng.

Khi áp lực không còn bóp nghẹt những ngôi sao

World Cup từng là nơi nhiều siêu sao đánh mất chính mình. Năm 2010, Messi, Ronaldo, Fernando Torres, Didier Drogba, Kaka, Wayne Rooney và Zlatan Ibrahimovic, những cái tên thuộc nhóm tinh hoa của bóng đá thế giới khi đó, chỉ ghi tổng cộng 2 bàn. Năm 2006, người duy nhất ghi hơn 3 bàn là Miroslav Klose, một tiền đạo rất giỏi, nhưng không phải kiểu siêu sao toàn cầu như Ronaldo, Ronaldinho hay Zidane.

Bối cảnh năm nay khác hẳn. Khi Argentina cần cảm hứng, Messi tạo ra nó. Khi Pháp cần bàn thắng, Mbappe đáp lời. Khi Anh bị CH Congo dẫn 1-0 và đứng trước nguy cơ rơi vào khủng hoảng, Kane ghi liền hai bàn để kéo đội nhà đi tiếp. Đó là kiểu khoảnh khắc mà World Cup luôn chờ đợi ở những cầu thủ lớn, nhưng không phải kỳ nào cũng được chứng kiến với mật độ dày như vậy.

Kane sau trận nói tuyển Anh đã nói với nhau về “những khoảnh khắc người hùng”. Đó có thể là một bàn thắng, một pha cứu thua, một cú tắc bóng hoặc một khoảnh khắc chịu trách nhiệm. Trước CH Congo, người hùng là Kane. Điều này không mới với cá nhân anh, nhưng lại rất đáng chú ý trong bức tranh rộng hơn: quá nhiều ngôi sao lớn đang cùng lúc đáp ứng kỳ vọng.

World Cup 2026 chứng kiến nhiều ngôi sao lớn đạt phong độ cao cùng lúc, điều không thường xuyên xảy ra trong lịch sử giải đấu.

Dĩ nhiên, có thể nói World Cup 2026 có nhiều bàn thắng hơn vì giải mở rộng lên 48 đội. Chất lượng đối thủ bị pha loãng phần nào, và số bàn trung bình tăng là điều dễ hiểu. Nhưng lập luận ấy chỉ giải thích được một phần.

Messi không chỉ ghi bàn trước Jordan, mà còn lập hat-trick trước Algeria và ghi 2 bàn trước Áo. Mbappe không chỉ ghi bàn trước Iraq, mà còn làm điều tương tự trước Senegal và Thụy Điển. Kane ghi vào lưới Panama và CH Congo, nhưng cũng đã lập cú đúp trước Croatia.

Nói cách khác, các siêu sao không chỉ tận dụng những trận dễ. Họ đang tạo khác biệt trước cả những đối thủ đủ mạnh. Điều đó khiến cuộc đua cá nhân ở World Cup năm nay không mang cảm giác phụ họa, mà trở thành một phần trung tâm của giải đấu.

Vì sao World Cup này khác biệt

Một trong những thay đổi lớn nhất nằm ở trạng thái thể chất và tinh thần của các cầu thủ lớn. Trong quá khứ, World Cup thường đến vào cuối mùa giải cấp CLB, khi nhiều ngôi sao đã kiệt sức. Họ phải bước vào giải đấu lớn nhất thế giới trong tình trạng cơ thể và tâm trí không còn ở mức tối ưu.

Năm nay, nhiều cầu thủ hàng đầu trông như đã chuẩn bị kỹ hơn. Messi và Kane đều được nhắc đến như những ví dụ về cách quản trị thể trạng để đạt điểm rơi phong độ.

Mbappe, người từng có vẻ mệt mỏi tại Euro 2024, hiện chơi với sự bùng nổ và tự tin cao. Những tiến bộ về khoa học thể thao, dinh dưỡng và phục hồi đang giúp các ngôi sao bước vào World Cup với nền tảng tốt hơn trước.

Tuy nhiên, điều làm giải đấu hấp dẫn không chỉ nằm ở các tên tuổi lớn. World Cup 2026 vẫn có đủ không gian cho những câu chuyện nhỏ hơn: các thủ môn ít tên tuổi như Vozinha của Cape Verde hay Eloy Room của Curacao, những đội chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico cùng tiến vào vòng 16 đội bằng tinh thần tập thể, hay các đội bị đánh giá thấp tạo ra những màn phòng ngự đáng nhớ.

Chính sự kết hợp ấy làm giải đấu có sức sống. Các siêu sao thống trị tiêu đề, nhưng họ không nuốt trọn World Cup. Họ tỏa sáng trong một bối cảnh vẫn còn nhiều bất ngờ, nhiều đội cửa dưới và nhiều câu chuyện tập thể đáng kể.

Ronaldo cũng có 2 bàn tới nay.

Bóng đá hiện đại nhiều năm qua đi theo hai chiều tưởng như đối nghịch. Ngoài sân cỏ, hình ảnh cá nhân của các ngôi sao ngày càng lớn. Trên sân, các HLV lại thường yêu cầu họ hy sinh nhiều hơn cho cấu trúc chung.

Ở World Cup này, hai điều ấy tạm thời gặp nhau ở điểm đẹp nhất: các ngôi sao vẫn phục vụ đội bóng, nhưng không đánh mất khả năng định đoạt trận đấu.

Điều đó không xảy ra thường xuyên. Nhiều huyền thoại chỉ có một kỳ World Cup thật sự rực rỡ. Một số thậm chí không có lần nào. Nhưng tại World Cup 2026, nhiều cầu thủ lớn đang cùng lúc đạt điểm rơi, cùng lúc ghi bàn, kiến tạo và chiếm lĩnh câu chuyện của giải.

World Cup vốn không chiều chuộng danh tiếng. Nhưng đôi khi, rất hiếm hoi, các vì sao cùng hội tụ. Và khi điều đó xảy ra, giải đấu trở nên đặc biệt hơn hẳn.