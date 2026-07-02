Chiếc áo kỳ lạ của trọng tài World Cup

Sáng 2/7, trọng tài Said Martinez gây chú ý khi làm nhiệm vụ trận Bỉ ngược dòng thắng Senegal 3-2 thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Bộ trang phục kỳ lạ của trọng tài Martinez.

Vị vua áo đen 34 tuổi được giao điều khiển trận đấu tại Seattle (Mỹ). Tuy nhiên, thay vì những quyết định chuyên môn, điều khiến người hâm mộ chú ý lại là chiếc áo màu cam với phần vai phồng bất thường, tạo cảm giác ông mặc áo độn vai theo phong cách thập niên 1980.

Thực tế, phần vai lớn này xuất phát từ các thiết bị điện tử hỗ trợ công tác điều hành trận đấu như bộ đàm, pin và hệ thống liên lạc được gắn bên trong áo. Dù vậy, hình ảnh của Martinez vẫn nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Nhiều CĐV để lại những bình luận hài hước. Một người viết: "Ông ấy mới là người đáng nhận thẻ đỏ". Người khác châm biếm: "Có lẽ ông ấy tưởng mình đang điều khiển một môn thể thao khác".

Một tài khoản khác ví vóc dáng của Martinez như một cầu thủ phòng ngự trong bóng bầu dục Mỹ, trong khi có người đùa rằng: "Trông như vừa bước ra từ một buổi trình diễn thời trang bơm hơi".

Trọng tài trở nên nổi bật vì chiếc áo khác thường.

Trận này, Bỉ bị Senegal dẫn 0-2 đến phút 85 nhưng vẫn tạo nên màn lội ngược dòng chưa từng có trong lịch sử World Cup. "Quỷ đỏ" trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup tránh được thất bại trong 90 phút dù bị dẫn 2 bàn khi trận đấu bước sang phút 85.

Phút 86, Romelu Lukaku nhen nhóm hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số sau đường căng ngang của Thomas Meunier. Chỉ 161 giây sau, đội trưởng Youri Tielemans đánh đầu gỡ hòa 2-2 từ sai lầm của hàng thủ Senegal, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Đến phút 120+5, Bỉ hoàn tất màn ngược dòng lịch sử với bàn thắng quyết định, giành chiến thắng 3-2 và đoạt vé vào vòng 16 đội. Bỉ sẽ đối đầu tuyển Mỹ vào ngày 7/7.

Bỉ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước Senegal Sáng 2/7, Lukaku dứt điểm chính xác vào lưới Senegal, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho tuyển Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.