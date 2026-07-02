Áo đấu tuyển Bỉ thành trò cười trên mạng xã hội

Mẫu áo sân khách của tuyển Bỉ tại World Cup 2026 trở thành tâm điểm tranh cãi khi thiết kế màu hồng - xanh nhạt bị người hâm mộ chế giễu trên mạng xã hội.

Thiết kế áo đấu của tuyển Bỉ gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Sáng 2/7, không chỉ màn ngược dòng nghẹt thở trước Senegal với tỷ số 3-2, tuyển Bỉ còn khiến mạng xã hội dậy sóng vì bộ trang phục thi đấu sử dụng trong trận tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Thiết kế với hai gam màu xanh da trời nhạt và hồng phấn nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán, khi nhiều cổ động viên cho rằng nó giống màu sắc thường xuất hiện trong các buổi "tiệc tiết lộ giới tính" em bé.

Ngay sau khi hình ảnh Kevin De Bruyne và các đồng đội xuất hiện trên sân, hàng loạt bình luận hài hước được đăng tải. "Chiếc áo kiểu tiệc tiết lộ giới tính của Bỉ đúng là thảm họa", một tài khoản viết.

Người khác bày tỏ: "Nhớ bộ áo lấy cảm hứng từ Tintin ngày nào, chứ chiếc áo này thì không thể chấp nhận". Không ít CĐV còn đặt câu hỏi liệu chủ đề của cả bộ sưu tập năm nay có phải là "tiệc tiết lộ giới tính", bởi áo tập của tuyển Bỉ cũng sử dụng hai gam màu tương tự.

Tuy nhiên, phía nhà sản xuất và Liên đoàn Bóng đá Bỉ lại có ý tưởng hoàn toàn khác. Bộ trang phục được thiết kế để tri ân họa sĩ siêu thực nổi tiếng Rene Magritte, một biểu tượng văn hóa của nước Bỉ.

Tác phẩm The Treachery of Images của hoạ sĩ Rene Magritte. Ảnh: Wikipedia.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần cổ áo với dòng chữ "Đây không phải là một chiếc áo", lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển The Treachery of Images (Tạm dịch: Sự phản bội của hình ảnh).

Trong bức tranh nổi tiếng này, Magritte vẽ một chiếc tẩu thuốc kèm dòng chữ "Đây không phải là một chiếc tẩu", qua đó truyền tải triết lý về sự khác biệt giữa hình ảnh và bản chất của sự vật.

Dù mang ý nghĩa nghệ thuật sâu sắc, thiết kế mới vẫn chưa chinh phục được số đông người hâm mộ. Trên các nền tảng mạng xã hội, những bức ảnh chế và bình luận hài hước tiếp tục xuất hiện với tần suất dày đặc, biến chiếc áo của tuyển Bỉ trở thành một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất bên lề World Cup 2026.

Bỉ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước Senegal Sáng 2/7, Lukaku dứt điểm chính xác vào lưới Senegal, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho tuyển Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.