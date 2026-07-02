Hành động đẹp của Lukaku

Romelu Lukaku gây xúc động khi không vội ăn mừng cùng tuyển Bỉ mà tiến đến động viên các cầu thủ Senegal sau tiếng còi mãn cuộc.

Lukaku an ủi cầu thủ Senegal sau khi Bỉ giành vé vào vòng 16 đội World Cup.

Ngay khi trận đấu khép lại và Bỉ giành quyền vào vòng 16 đội World Cup sáng 2/7, Romelu Lukaku không chạy ra ăn mừng cùng đồng đội. Tiền đạo này đi thẳng đến chỗ các cầu thủ Senegal để chia sẻ với họ sau thất bại đầy tiếc nuối.

Từng người một, Lukaku ôm và an ủi các cầu thủ Senegal. Đó là khoảnh khắc đẹp sau một trận đấu căng thẳng, khi niềm vui chiến thắng của Bỉ được đặt cạnh nỗi buồn của đối thủ vừa phải dừng bước.

Lukaku là một trong những nhân vật nổi bật của trận đấu khi ghi bàn góp phần giúp Bỉ giành chiến thắng 3-2 trước Senegal. Anh cũng đang có kỳ World Cup ấn tượng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thay vì chỉ tận hưởng niềm vui cá nhân, chân sút người Bỉ chọn cách thể hiện sự tôn trọng với đối thủ.

Hành động của Lukaku nhanh chóng tạo thiện cảm bởi sự giản dị và nhân văn. Trong bóng đá, chiến thắng luôn quan trọng, nhưng cách một cầu thủ cư xử sau chiến thắng cũng nói lên nhiều điều.

Lukaku từng nhận không ít chỉ trích trong sự nghiệp. Dù vậy, khoảnh khắc anh động viên các cầu thủ Senegal cho thấy một hình ảnh khác: điềm tĩnh, giàu sự cảm thông và biết trân trọng nỗ lực của đối thủ.

Giữa những trận đấu căng thẳng của World Cup, cử chỉ của Lukaku là lời nhắc rằng bóng đá không chỉ có bàn thắng, tỷ số hay tấm vé đi tiếp. Đôi khi, một cái ôm sau trận cũng đủ để tạo nên hình ảnh đáng nhớ.