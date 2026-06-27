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Thể thao World Cup 2026

Bỉ vào vòng 32 đội sau trận thắng 5-1

  • Thứ bảy, 27/6/2026 09:30 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sáng 27/6, Romelu Lukaku cùng đồng đội thắng đậm New Zealand, qua đó giành vé vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng G.

Ngay từ những phút đầu, Bỉ đã tràn lên tấn công. Leandro Trossard trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất khi liên tục gây sức ép lên hàng thủ New Zealand. Tiền đạo này từng đưa bóng trúng cột và khiến đối phương phải phá bóng ngay trên vạch vôi, trước khi chính anh mở tỷ số sau tình huống tận dụng sai lầm phòng ngự từ một quả phạt góc.

New Zealand, đội bóng có thứ hạng thấp nhất giải trước khi World Cup khởi tranh, đã không thể duy trì sự khó chịu như hai trận đầu. Sau giờ nghỉ, Bỉ nhanh chóng tạo khác biệt khi Trossard hoàn tất cú đúp bằng pha xử lý đẹp mắt, trước khi Kevin De Bruyne ghi bàn thắng thứ ba với cú dứt điểm đẳng cấp.

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Trossard cùng đồng đội chơi áp đảo.

Dù Elijah Just ghi bàn danh dự cho New Zealand, Bỉ vẫn không cho đối thủ cơ hội tạo bất ngờ. Romelu Lukaku đánh đầu ghi bàn thứ 6 trong sự nghiệp tại World Cup, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội tuyển Bỉ ở giải đấu này, còn Alexis Saelemaekers ấn định chiến thắng 5-1.

Với kết quả này, Bỉ tiếp tục duy trì chuỗi 16 trận bất bại và tiến vào vòng knock-out với sự tự tin lớn. Đối thủ chờ Bỉ ở vòng trong sẽ là đội đứng thứ 3 ở bảng A, I hoặc J. Còn New Zealand rời giải với chỉ 1 điểm, nhưng vẫn có thể tự hào về hành trình cạnh tranh cùng những đội bóng mạnh nhất thế giới.

Huy Trưởng

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