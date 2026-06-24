De Bruyne thành tâm điểm chỉ trích

Tuyển Bỉ cần Kevin De Bruyne và các trụ cột thức tỉnh trước New Zealand để tránh nguy cơ dừng bước sớm ở World Cup 2026.

Kevin De Bruyne chịu nhiều sức ép sau hai trận hòa của tuyển Bỉ tại World Cup 2026.

Hai trận hòa trước Ai Cập và Iran khiến tuyển Bỉ rơi vào trạng thái căng thẳng tại World Cup 2026. Đội bóng của HLV Rudi Garcia chưa thua, nhưng màn trình diễn thiếu sáng tạo và kém hiệu quả trước khung thành khiến truyền thông trong nước không còn kiên nhẫn.

Trận gặp New Zealand ở lượt cuối bảng trở thành nhiệm vụ bắt buộc với “Quỷ đỏ”. Bỉ không chỉ cần thắng, mà còn cần một chiến thắng đủ thuyết phục để lấy lại niềm tin sau hai màn trình diễn nhạt nhòa.

Áp lực lớn nhất lúc này dồn lên Kevin De Bruyne. Tiền vệ sắp bước sang tuổi 35 bị xem là biểu tượng cho sự bế tắc của tuyển Bỉ. Trong đội hình của Garcia, Courtois là cái tên hiếm hoi chơi ở mức chấp nhận được. Phần còn lại, đặc biệt là các thủ lĩnh trên hàng công, chưa đáp ứng kỳ vọng.

De Bruyne từng sút trúng cột dọc trong trận gặp Ai Cập, nhưng đó gần như là dấu ấn tấn công rõ ràng nhất của anh từ đầu giải. Những gì còn lại là hình ảnh một cầu thủ nỗ lực nhưng thiếu hiệu quả, muốn kéo đội bóng đi lên nhưng không còn tạo ra khác biệt như trước.

Sự thất vọng dành cho De Bruyne không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Tiền vệ này bị nhắc lại những màn trình diễn không như kỳ vọng ở Euro 2024 và World Cup 2022, giải đấu mà Bỉ bị loại ngay từ vòng bảng. Sau khi rời Man City và sa sút trong màu áo Napoli, De Bruyne tiếp tục phải đối mặt với câu hỏi về giai đoạn cuối sự nghiệp.

Tuyển Bỉ cần các trụ cột lên tiếng ở trận gặp New Zealand để nuôi hy vọng đi tiếp.

Không chỉ De Bruyne, Romelu Lukaku cũng nằm trong nhóm bị người hâm mộ chỉ trích. CĐV Bỉ chờ các trụ cột lên tiếng đúng lúc để kéo đội tuyển khỏi tình thế khó khăn. Với một thế hệ từng được kỳ vọng rất lớn, thêm một kỳ World Cup thất vọng sẽ là cú đánh mạnh vào niềm tin của người hâm mộ.

Trận hòa Iran càng làm bầu không khí nặng nề hơn. Bỉ tung ra 23 cú sút nhưng không ghi nổi bàn nào. Ibrahimovic, trong vai trò bình luận viên truyền hình, mỉa mai rằng ông gần như ngủ gật trong hiệp một và sang hiệp hai thì “ngủ thật”. Nhận xét ấy phản ánh sự nhàm chán trong lối chơi của “Quỷ đỏ”, dù họ vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm.

Trong bối cảnh đó, tin vui hiếm hoi đến từ Jeremy Doku. Cầu thủ của Man City vừa lên chức bố và đang trở lại Seattle sau chuyến đi gấp, với mục tiêu kịp chuẩn bị cho trận gặp New Zealand.

Bỉ không còn nhiều lựa chọn. Họ cần De Bruyne, Lukaku và những thủ lĩnh khác đạt trạng thái tốt nhất ở trận đấu cuối vòng bảng. Nếu không thể thắng New Zealand, World Cup 2026 có thể trở thành một chương buồn nữa trong hành trình đi xuống của thế hệ vàng bóng đá Bỉ.