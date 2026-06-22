De Bruyne, Lukaku bị chê hết thời

Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku, hai tên tuổi lớn của bóng đá Bỉ, đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau màn trình diễn thất vọng của “Quỷ đỏ” tại World Cup 2026.

Tuyển Bỉ chơi kém thuyết phục. Ảnh: Reuters.

Trận hòa 0-0 trước Iran ở lượt trận thứ hai bảng G rạng sáng 22/6 đã đẩy tuyển Bỉ vào thế khó. Thầy trò HLV Rudi Garcia trải qua hai trận hòa liên tiếp tại World Cup 2026, trong bối cảnh dàn sao tên tuổi thi đấu nhạt nhòa và không thể tạo khác biệt.

Theo Opta, Bỉ tung ra 23 cú sút trước Iran nhưng không ghi được bàn nào. Nếu tính từ lần gần nhất một cầu thủ Bỉ ghi bàn tại World Cup (Michy Batshuayi sút tung lưới Canada năm 2022), đại diện châu Âu có tổng cộng 69 cú dứt điểm tại vòng chung kết mà vẫn không thể xé lưới đối thủ.

Lukaku và De Bruyne gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Bỉ bày tỏ sự thất vọng, cho rằng những trụ cột kỳ cựu của đội tuyển không còn giữ được tầm ảnh hưởng như trước. De Bruyne bị chê thiếu đột biến, không còn tạo ra khác biệt ở tuyến giữa, trong khi Lukaku tiếp tục gây thất vọng bởi sự nặng nề và vô duyên trước khung thành.

Cụm từ “Golden Generation” (thế hệ vàng) thậm chí bị mỉa mai thành “Olden Generation” (thế hệ già cỗi) để nói về tập thể đang dần bước qua thời kỳ đỉnh cao. Không ai phủ nhận di sản mà De Bruyne và Lukaku để lại cho bóng đá Bỉ. Họ vẫn là những biểu tượng lớn, là gương mặt tiêu biểu của giai đoạn thành công nhất trong lịch sử đội tuyển. Tuy nhiên, bóng đá luôn vận động khắc nghiệt và không cầu thủ nào có thể chiến thắng thời gian.

Nếu tiếp tục gây thất vọng ở lượt đấu cuối trước New Zealand, tuyển Bỉ có nguy cơ khép lại World Cup 2026 bằng một trong những chiến dịch đáng quên nhất lịch sử.

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