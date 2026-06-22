Tuyển thủ Nhật Bản từng làm việc ở cửa hàng tiện lợi

Bức ảnh tiền vệ Junya Ito của tuyển Nhật Bản từng làm việc tại một cửa hàng tiện lợi đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bức ảnh Ito (trái) làm việc tại cửa hàng tiện lợi đang gây sốt trở lại.

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp đại học và gia nhập Ventforet Kofu, Ito chưa được đôn ngay lên đội một. Thay vào đó, anh phải tham gia chương trình đào tạo dành cho tân binh của CLB. Một trong những nội dung đặc biệt là trải nghiệm thực tập tại một cửa hàng tiện lợi.

Tại đây, Ito cùng một cầu thủ khác phải làm đủ mọi công việc của một nhân viên thực thụ như sắp xếp hàng hóa, bổ sung sản phẩm lên kệ, phục vụ khách, thu ngân và cả bán những xiên gà rán.

Những trải nghiệm của Ito dường như không liên quan đến bóng đá. Tuy nhiên, với nhiều CLB Nhật Bản, đây là một phần trong triết lý đào tạo rất đặc trưng: rèn con người trước khi rèn cầu thủ. Các đội bóng muốn những tài năng trẻ hiểu rằng họ không phải “trung tâm của thế giới”, từ đó học cách tôn trọng mọi nghề nghiệp, sống kỷ luật, đúng giờ, có trách nhiệm và chỉn chu trong từng việc nhỏ nhất.

11 năm sau quãng thời gian trên, Ito chạm tới cột mốc đáng nhớ nhất sự nghiệp khi ghi bàn ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup. Tiền vệ của Genk góp công giúp Nhật Bản giành chiến thắng 4-0 trước Tunisia, qua đó chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng F.

Với kết quả này, Nhật Bản tạo nên chiến thắng đậm nhất trong lịch sử của một đội tuyển châu Á tại World Cup. Đồng thời, đây cũng là số bàn thắng nhiều nhất mà “Samurai xanh” từng ghi được trong một trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Highlight Tunisia 0-4 Nhật Bản Nhật Bản có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia tại lượt đấu thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.