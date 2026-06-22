Danh thủ Pháp ngủ gục khi xem World Cup

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Djorkaeff ngủ gục trên khán đài.
Ống kính truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc huyền thoại bóng đá Pháp ngủ gật ngay trên khán đài VIP, phía sau Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino, khi trận đấu mới trôi qua chưa đầy một giờ.
Thời điểm đó, Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ thế trận và tạo ra khoảng cách an toàn trước Saudi Arabia sau hơn 50 phút bóng lăn. Tuy nhiên, diễn biến một chiều của trận đấu dường như không đủ hấp dẫn để giữ cho Djorkaeff tỉnh táo.
Hình ảnh cựu tiền vệ 58 tuổi lim dim rồi gật gù nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận hài hước từ người hâm mộ. Không ít người ví khoảnh khắc này giống cảnh một người cha ngủ quên trước màn hình TV vào buổi chiều cuối tuần.
Djorkaeff là tên tuổi lớn của bóng đá Pháp. Ông từng cùng “Les Bleus” vô địch World Cup 1998, ra sân 82 trận cho đội tuyển quốc gia và ghi 28 bàn. Ở cấp CLB, Djorkaeff từng khoác áo nhiều đội bóng danh tiếng như Monaco, Strasbourg, Inter Milan, trước khi sang Anh thi đấu cho Bolton và Blackburn.
Sau khi giải nghệ năm 2006, Djorkaeff chuyển sang công tác quản lý bóng đá. Từ năm 2019, ông đảm nhiệm vai trò CEO của Quỹ FIFA, đồng thời là cố vấn bóng đá cấp cao cho tổ chức này. Trong suốt kỳ World Cup, Djorkaeff thường xuyên xuất hiện bên cạnh Chủ tịch Infantino trên khán đài.
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