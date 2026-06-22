Tình huống hy hữu tại World Cup

Một tình huống hy hữu xảy ra tại World Cup 2026 khi các cầu thủ Bỉ quyết liệt ngăn cản đội y tế hỗ trợ Leandro Trossard nhằm tránh kịch bản phải chơi thiếu người.

Tổ y tế không thể vào sân để giúp đỡ cho Leandro Trossard. (Nguồn: X)

Sáng 22/6, trong trận đấu giữa Bỉ và Iran thuộc khuôn khổ bảng G World Cup, một diễn biến lạ lùng thu hút sự chú ý khi các cầu thủ áo đỏ chủ động ngăn cản nhân viên y tế vào sân để chăm sóc cho Trossard.

Đây là một toan tính chiến thuật nhằm giúp ngôi sao sinh năm 1994 không phải rời sân ít nhất một phút theo quy định của FIFA, qua đó duy trì đủ quân số để bảo toàn thế trận trong thời điểm căng thẳng của hiệp hai.

Sự việc bắt nguồn từ pha va chạm gay gắt ngay đầu hiệp đấu. Alireza Jahanbakhsh bên phía Iran có tình huống vào bóng bằng gầm giày nhắm thẳng vào vùng mắt cá chân của Trossard. Lực va chạm cực mạnh khiến chiếc tất của cầu thủ thuộc biên chế Arsenal bị rách toạc, để lại những vết hằn sâu và đỏ rực do đinh giày gây ra ngay trên da thịt.

Dù tỏ ra đau đớn và phải nằm sân, trước sự can thiệp từ các đồng đội để tranh thủ thời gian, Trossard phải nén đau đứng dậy chỉ sau ít giây. Ngôi sao tuyển Bỉ quyết định tiếp tục thi đấu mà không cần bất kỳ sự trợ giúp hay điều trị y tế chuyên sâu nào tại thời điểm đó.

Về diễn biến trận đấu, tuyển Bỉ bất ngờ bị Iran cầm hòa với tỷ số 0-0 sau 90 phút. "Quỷ đỏ" tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Thậm chí, đại diện châu Âu còn phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Nathan Ngoy ở phút 67.

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