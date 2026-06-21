Sao tuyển Bỉ châm ngòi tranh cãi ở World Cup

Tiền vệ Jeremy Doku tạo tranh cãi liên quan đến yếu tố gia đình tại World Cup 2026.

Doku gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, Shireen, vợ của Doku, sẽ sinh em bé vào tuần thứ hai của tháng 7, trùng với thời điểm vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra. Điều đó đồng nghĩa tuyển thủ 24 tuổi có thể phải rời đại bản doanh của tuyển Bỉ nếu đội bóng của anh tiến sâu tại giải.

Chia sẻ về tình huống này, Doku khẳng định anh rất muốn có mặt trong khoảnh khắc đặc biệt ấy. “Đó là đứa con đầu tiên của tôi, nên dĩ nhiên tôi muốn ở bên gia đình. Không ai muốn bỏ lỡ thời khắc con đầu lòng chào đời”, ngôi sao của Man City cho biết.

Tuy nhiên, quyết định của Doku lại vấp phải những ý kiến trái chiều từ truyền thông Pháp. Người dẫn chương trình France Pierron của L’Equipe gây tranh cãi khi cho rằng việc rời đội tuyển ở thời điểm World Cup đang diễn ra là “khó chấp nhận”, đồng thời đưa ra những phát biểu bị cho là thiếu tôn trọng vai trò của người cha trong gia đình. Quan điểm này lập tức tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận.

Một tài khoản bình luận: “Bà ta là ai mà đòi can thiệp vào chuyện gia đình người khác?”. Một CĐV khác lên tiếng: “Đó là chuyện riêng của Doku và tuyển Bỉ, vậy mà một người Pháp lại xen vào?”.

Nhiều CĐV bênh vực Doku. Ảnh: Reuters.

Trước áp lực chỉ trích, Pierron sau đó phải lên tiếng xin lỗi, thừa nhận đó chỉ là quan điểm cá nhân trong một cuộc tranh luận căng thẳng và bày tỏ sự tiếc nuối nếu những phát ngôn của mình khiến người khác tổn thương.

Trong khi đó, HLV Rudi Garcia chưa lên tiếng về vụ việc của Doku. Phía tuyển Bỉ chỉ xác nhận ngôi sao của Man City vắng mặt ở trận gặp Iran vào rạng sáng 22/6 vì cảm cúm.

Tại World Cup 2026, tuyển Bỉ hiện mới có 1 điểm sau trận hòa 1-1 trước Ai Cập.

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