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Thể thao World Cup 2026

Ancelotti chốt thời điểm Neymar tái xuất

  • Thứ bảy, 20/6/2026 19:45 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Neymar nhiều khả năng sẽ sẵn sàng cho trận gặp Scotland, đánh dấu màn tái xuất được chờ đợi của ngôi sao số một tuyển Brazil tại World Cup 2026.

Neymar đã sẵn sàng cho ngày tái xuất. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng 3-0 trước Haiti sáng 20/6 không chỉ giúp Brazil vươn lên dẫn đầu bảng C World Cup 2026 mà còn mang đến tín hiệu tích cực về tình trạng của Neymar.

Sau trận đấu tại Philadelphia, HLV Carlo Ancelotti lần đầu tiên tiết lộ kế hoạch cụ thể cho sự trở lại của tiền đạo 34 tuổi.

Trong buổi họp báo, chiến lược gia người Italy cho biết Neymar đang tiến rất gần tới việc tái xuất cùng đội tuyển quốc gia. Theo Ancelotti, ngôi sao mang áo số 10 sẽ tiếp tục tập riêng trong ngày kế tiếp trước khi hội quân trở lại cùng toàn đội vào đầu tuần.

“Ngày mai, Neymar sẽ tập luyện cá nhân. Đến thứ hai, cậu ấy sẽ tập cùng cả đội và sau đó sẽ sẵn sàng cho trận gặp Scotland”, Ancelotti khẳng định.

Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông Brazil. Neymar vẫn chưa thi đấu phút nào tại World Cup 2026 do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cấp độ 2 ở bắp chân phải.

Kể từ khi đặt chân đến Mỹ, cựu sao Barcelona và PSG liên tục phải thực hiện giáo án hồi phục riêng tại đại bản doanh của đội tuyển ở New Jersey. Vì vấn đề thể lực, Neymar đã không thể góp mặt ở trận hòa Morocco 1-1 ngày ra quân cũng như chiến thắng trước Haiti. Tuy nhiên, những tín hiệu mới nhất cho thấy anh đang đáp ứng tốt quá trình phục hồi và có thể góp mặt ở lượt trận cuối vòng bảng.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, cuộc đối đầu với Scotland ngày 25/6 sẽ đánh dấu lần đầu Neymar ra sân dưới thời Ancelotti tại một giải đấu chính thức. Đây cũng là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với Brazil trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng C. Sau hai lượt trận, "Selecao" đang sở hữu 4 điểm và nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh vé vào vòng knock-out.

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Đào Trần

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