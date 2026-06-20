Neymar 'làm việc từ xa' giữa lúc Brazil thăng hoa

Câu đùa của Tổng thống Lula phản ánh một thực tế đặc biệt ở World Cup 2026, khi Brazil đang chiến thắng và trưởng thành trong lúc Neymar vẫn chưa đá phút nào.

"Neymar là cầu thủ đầu tiên trên thế giới được triệu tập lên đội tuyển quốc gia nhưng lại làm việc từ xa" - đó là câu nói khiến cả Brazil bật cười trong ngày Selecao chuẩn bị bước vào trận gặp Haiti.

Khi một cậu bé nhắc đến Neymar tại một sự kiện ở Belo Horizonte, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva trước tiên đáp lại rằng: "Neymar à? Cậu ấy thậm chí còn không thi đấu". Sau đó, ông tiếp tục pha trò bằng nhận xét đang được truyền thông Brazil nhắc lại liên tục trong những ngày qua.

Đằng sau sự hài hước ấy là một nghịch lý rất thú vị của tuyển Brazil tại World Cup 2026.

Neymar có mặt trong danh sách dự World Cup. Neymar tập luyện cùng đội tuyển. Neymar xuất hiện trên các bản tin hàng ngày. Nhưng sau hai lượt trận vòng bảng, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Selecao vẫn chưa thi đấu phút nào.

Trong lúc đó, Brazil lại đang cho thấy những tín hiệu tích cực nhất kể từ khi Carlo Ancelotti tiếp quản đội tuyển. Chiến thắng 3-0 trước Haiti không chỉ giúp Selecao tiến gần vé đi tiếp. Nó còn làm sống lại một câu hỏi xuất hiện suốt nhiều tháng qua: Brazil có còn cần Neymar nữa hay không?

Brazil đang chứng minh họ không còn phụ thuộc vào Neymar

Nếu nhìn lại hơn một thập kỷ qua, câu hỏi này từng bị xem là vô lý. Từ World Cup 2014 đến World Cup 2022, Neymar luôn là trung tâm của đội tuyển Brazil. Anh là cầu thủ giỏi nhất, nổi tiếng nhất và cũng là người gánh vác nhiều kỳ vọng nhất. Trong những thời điểm khó khăn, mọi ánh mắt đều hướng về số 10.

Chính vì thế, Brazil từng nhiều lần rơi vào trạng thái mất cân bằng khi Neymar vắng mặt. World Cup 2014 là ví dụ điển hình. Chấn thương của Neymar ở trận tứ kết gặp Colombia không chỉ khiến Brazil mất đi ngôi sao số một mà còn kéo theo sự sụp đổ về tinh thần. 7 bàn thua trước Đức ở bán kết mãi là một trong những ký ức đau đớn nhất lịch sử bóng đá Brazil.

Neymar mới trở lại tập luyện cùng tuyển Brazil sau chấn thương bắp chân nhưng vẫn chưa thi đấu phút nào tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, Brazil của năm 2026 đã khác. Thực tế, đội tuyển này phải học cách sống thiếu Neymar từ rất lâu trước khi World Cup diễn ra. Kể từ tháng 10/2023, anh chưa thi đấu trận chính thức nào cho đội tuyển quốc gia. Hàng loạt chấn thương nghiêm trọng cùng những vấn đề thể lực kéo dài khiến Neymar liên tục phải ngồi ngoài.

Khoảng thời gian ấy buộc Brazil phải tìm kiếm phương án mới. Vinicius trưởng thành thành đầu tàu thực sự trên hàng công. Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta hay Matheus Cunha đều phát triển thành những mắt xích quan trọng trong hệ thống vận hành của đội tuyển.

Trận gặp Haiti sáng 20/6 tại World Cup 2026 phản ánh rất rõ sự chuyển đổi ấy. Brazil không còn chơi thứ bóng đá phụ thuộc vào cảm hứng của một cá nhân. Họ tấn công bằng tốc độ, bằng những pha di chuyển liên tục và bằng khả năng chia sẻ trách nhiệm cho nhiều vị trí khác nhau.

Cunha là hình ảnh tiêu biểu cho xu hướng đó. Tiền đạo khoác áo Manchester United không chỉ ghi hai bàn thắng mà còn tham gia vào mọi khâu triển khai bóng. Vinicius tiếp tục tạo khác biệt ở cánh trái. Các tiền vệ duy trì nhịp độ luân chuyển bóng ổn định và liên tục gây sức ép ngay sau khi mất bóng.

Trong lúc Neymar tiếp tục ngồi ngoài, Brazil đánh bại Haiti 3-0 và tiến gần vé vào vòng knock-out.

Quan trọng hơn, Brazil thắng mà không tạo cảm giác chờ đợi một khoảnh khắc giải cứu từ bất kỳ ngôi sao nào. Đó là dấu hiệu cho thấy đội bóng của Ancelotti đang trở thành một tập thể hoàn chỉnh hơn.

Nhưng World Cup chưa phải lúc để khép lại chương Neymar

Dẫu vậy, sẽ là quá sớm nếu dùng trận thắng Haiti để kết luận Neymar đã hết vai trò ở đội tuyển quốc gia.

Lý do đầu tiên nằm ở chất lượng đối thủ. Haiti không đủ mạnh để kiểm chứng giới hạn thật sự của Brazil. Những thử thách lớn nhất chỉ xuất hiện khi World Cup bước vào giai đoạn loại trực tiếp, nơi các đội bóng lớn thường phải giải quyết những trận đấu căng thẳng bằng một khoảnh khắc xuất thần hoặc một quyết định mang tính cá nhân. Trong những hoàn cảnh như vậy, kinh nghiệm luôn có giá trị đặc biệt.

Neymar không còn là Neymar của thời kỳ đỉnh cao tại Barcelona hay Paris Saint-Germain. Điều đó không cần tranh cãi. Cuối tháng 5 vừa qua, anh tiếp tục gặp vấn đề ở bắp chân phải. Từ đầu năm đến nay, Neymar cũng chỉ góp mặt trong khoảng một nửa số trận đấu của Santos vì các vấn đề thể lực.

Chính vì vậy, việc Neymar được triệu tập dự World Cup từng tạo ra không ít tranh luận tại Brazil. Nhiều người cho rằng đội tuyển nên dứt khoát chuyển giao quyền lực cho thế hệ mới thay vì tiếp tục chờ đợi một ngôi sao đã bước sang tuổi 34.

Vinicius và Cunha đang giúp Brazil tìm ra những lời giải mới cho hàng công mà không cần phụ thuộc vào Neymar.

Dù vậy, đó không phải cách Ancelotti nhìn nhận vấn đề. Theo truyền thông Brazil, ban huấn luyện đang rất thận trọng với quá trình hồi phục của Neymar. Họ không muốn mạo hiểm đẩy nhanh thời điểm trở lại rồi đối mặt nguy cơ mất anh ở những vòng đấu quan trọng hơn. Việc Neymar chưa được đăng ký ở hai trận đầu tiên phản ánh rõ quan điểm ấy.

Thực tế, giá trị lớn nhất của Neymar lúc này có lẽ không còn nằm ở khả năng trở thành trung tâm của đội bóng. Brazil đã vượt qua giai đoạn cần xây dựng mọi thứ quanh số 10. Những gì diễn ra trước Haiti cho thấy Selecao đủ sức vận hành hiệu quả mà không cần anh xuất hiện trên sân.

Song, không còn phụ thuộc là một chuyện, còn không còn cần đến lại là chuyện khác. Neymar vẫn là cầu thủ giàu kinh nghiệm World Cup nhất trong đội hình Brazil. Anh từng trải qua ba kỳ World Cup liên tiếp, từng đối mặt với những trận đấu áp lực bậc nhất của bóng đá thế giới và hiểu rõ sức nặng mà chiếc áo vàng xanh mang lại.

Vì thế, thay vì hỏi Brazil có cần Neymar hay không, có lẽ câu hỏi phù hợp hơn là Brazil cần Neymar theo cách nào.

Sau hai lượt trận, đội bóng của Ancelotti đang chứng minh họ có thể chiến thắng mà không cần phụ thuộc vào ngôi sao lớn nhất của mình. Đó là tín hiệu tích cực cho tương lai. Nhưng khi World Cup vẫn còn ở phía trước và những thử thách lớn nhất chưa xuất hiện, sẽ là quá sớm để tuyên bố rằng kỷ nguyên Neymar tại tuyển Brazil đã chính thức khép lại.

Câu đùa của Tổng thống Lula vì thế không chỉ mang lại tiếng cười. Nó còn vô tình mô tả chính xác hoàn cảnh đặc biệt của Neymar lúc này: vẫn có mặt trong đội tuyển, vẫn được chờ đợi, nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Brazil đang chứng minh họ có thể bước tiếp mà không cần phải chờ anh ra sân.