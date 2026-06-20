'Neymar thậm chí không còn khuấy động phòng thay đồ'

Nhà báo kỳ cựu Juca Kfouri gây tranh cãi khi cho rằng Neymar không còn đóng góp chuyên môn lẫn tinh thần cho tuyển Brazil tại World Cup 2026.

Neymar lại trở thành tâm điểm tranh cãi tại Brazil. Ảnh: Reuters.

Neymar tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận tại Brazil khi còn chưa thi đấu phút nào ở World Cup 2026.

Trong chương trình Posse de Bola của UOL, nhà báo nổi tiếng Juca Kfouri đưa ra nhận xét gay gắt về vai trò hiện tại của ngôi sao 34 tuổi. Theo ông, Neymar giờ đây thậm chí không còn đủ giá trị để đóng vai trò truyền cảm hứng trong phòng thay đồ tuyển Brazil.

“Tôi thực sự thất vọng với Carlo Ancelotti. Chúng ta đang nói về vai trò của Neymar và tôi hoàn toàn đồng ý. Bởi bây giờ cậu ấy thậm chí không còn là người khuấy động bầu không khí trong đội nữa”, Kfouri phát biểu.

Bình luận này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi trên truyền thông Brazil. Nhiều người hâm mộ cho rằng Kfouri đã quá khắt khe với Neymar, cầu thủ đang gặp vấn đề thể lực và chưa thể trở lại thi đấu. Tuy nhiên, không ít ý kiến đồng tình khi cho rằng sự hiện diện của cựu sao Barcelona và PSG đang tạo ra nhiều câu hỏi hơn là giá trị thực tế.

Neymar đã trở lại tập luyện cùng đội tuyển Brazil nhưng chưa thể ra sân ngay. Ảnh: Reuters.

Điều khiến Kfouri thất vọng nhất là việc Neymar vẫn được giữ lại trong danh sách dự World Cup dù chưa thể đóng góp trên sân cỏ. Nhà báo kỳ cựu thậm chí đặt nghi vấn rằng quyết định này không hoàn toàn xuất phát từ chuyên môn.

Theo ông, việc Neymar tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển có thể liên quan đến sức ép từ các nhà tài trợ của Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF). Đây là chủ đề vốn được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây, khi Neymar vẫn là gương mặt có giá trị thương mại lớn nhất của bóng đá Brazil.

Những chỉ trích xuất hiện trong bối cảnh Brazil khởi đầu World Cup không thực sự thuyết phục. Đội bóng của HLV Ancelotti bị Morocco cầm hòa 1-1 ở trận ra quân và đang chịu áp lực phải cải thiện màn trình diễn ở các lượt đấu tiếp theo.

Trong nhiều năm, Neymar luôn được xem là biểu tượng của "Selecao". Tuy nhiên, khi tuổi tác và chấn thương bắt đầu ảnh hưởng đến sự nghiệp, câu hỏi về vai trò thực sự của anh trong đội tuyển ngày càng được đặt ra nhiều hơn.

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