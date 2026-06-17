Neymar tái xuất

Sau một tháng ngồi ngoài vì chấn thương bắp chân, Neymar lần đầu trở lại sân tập của tuyển Brazil.

Hình ảnh Neymar trên sân tập Brazil ngày 17/6.

Theo ESPN, Neymar rời phòng gym để ra sân thực hiện các bài tập riêng vào ngày 17/6. Tiền đạo 34 tuổi xuất hiện trên mặt cỏ tại đại bản doanh của Brazil ở Morristown (bang New Jersey), đánh dấu lần đầu tiên anh tập luyện ngoài trời kể từ khi hội quân cùng đội tuyển.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) cũng xác nhận Neymar "tiến thêm bước dài trong quá trình hồi phục". Những hình ảnh được công bố cho thấy cựu tiền đạo Barcelona và PSG bắt đầu thực hiện các bài chạy nhẹ dưới sự giám sát của thành viên ban huấn luyện.

Neymar gặp chấn thương bắp chân phải khi khoác áo Santos hôm 17/5 và phải nghỉ thi đấu suốt một tháng qua. Dù được điền tên vào danh sách dự World Cup 2026, tình trạng thể lực của anh luôn là dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ Brazil.

Các nguồn tin tại Brazil cho biết đội ngũ y tế đang xây dựng lộ trình hồi phục thận trọng nhằm giúp Neymar đạt trạng thái tốt nhất ở vòng knock-out. Điều đó đồng nghĩa với khả năng rất cao anh sẽ tiếp tục vắng mặt trong các trận đấu vòng bảng còn lại gặp Haiti và Scotland.

Trong trận hòa 1-1 trước Morocco ở ngày ra quân, Neymar chỉ có thể theo dõi đồng đội từ khán đài. Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti vẫn lạc quan về khả năng trở lại của học trò cưng.

Sau gần 700 ngày liên tục vật lộn với những chấn thương nghiêm trọng kể từ lần đứt dây chằng chéo trước năm 2023, Neymar đứng trước cơ hội tái xuất ở World Cup. Với Brazil, đó có thể là sự bổ sung quan trọng cho tham vọng chinh phục ngôi vương thế giới.