Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Neymar sắp có con thứ 5

  • Thứ ba, 16/6/2026 17:11 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Neymar khiến người hâm mộ thích thú khi thông báo sắp đón con thứ 5 và hài hước ví gia đình mình như nhóm nhạc Spice Girls.

Gia đình Neymar sắp có thêm thành viên mới.

Ngôi sao 34 tuổi chia sẻ thông tin thông qua buổi tiệc công bố giới tính em bé được đăng tải trên mạng xã hội. Tại đây, Neymar cùng bạn gái Bruna Biancardi, 2 con gái Mavie và Mel, cũng như cậu con trai cả Davi Lucca cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt khi biết gia đình sắp có thêm một bé gái.

Điều đó đồng nghĩa Neymar sẽ trở thành cha của 5 người con. Trước đó, chân sút người Brazil có các con gồm Davi Lucca, Helena, Mavie và Mel. Em bé sắp chào đời sẽ là con thứ 3 của anh với người mẫu Biancardi.

Không giấu được niềm hạnh phúc, Neymar lập tức pha trò sau khi biết giới tính của con. Cựu tiền đạo Barcelona và PSG hài hước nói: "Tôi sẽ lập một ban nhạc riêng. Từ hôm nay, gia đình tôi sẽ là Spice Girls".

Trong khi cuộc sống gia đình đón nhận tin vui, tương lai của Neymar tại World Cup 2026 vẫn chưa thật sự rõ ràng. Đội trưởng Brazil vắng mặt ở trận hòa 1-1 trước Morocco hôm 14/6 do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương.

Bộ phận y tế của tuyển Brazil đang theo dõi rất sát quá trình hồi phục của Neymar. Với tiền sử nhiều lần gặp vấn đề về cơ và mắt cá chân, ban huấn luyện Selecao không muốn mạo hiểm đẩy nhanh quá trình trở lại của ngôi sao giàu kinh nghiệm này.

Neymar chưa thi đấu trận chính thức nào kể từ giữa tháng 5 và nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt ở cuộc đối đầu với Haiti vào ngày 20/6.

Tình trạng mờ mịt của Neymar

Chấn thương bắp chân chưa hồi phục hoàn toàn khiến Neymar nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt khi Brazil đối đầu Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026.

2 giờ trước

Độ giàu có của Neymar ở World Cup 2026

Dù chưa thi đấu ở World Cup 2026, Neymar gây chú ý mạnh mẽ nhờ phong cách thời trang xa xỉ và cuộc sống đẳng cấp bên ngoài sân cỏ.

23 giờ trước

Bạn gái Neymar gây chú ý

Trong khi Neymar ngồi ngoài vì chấn thương, bạn gái Bruna Biancardi trở thành tâm điểm tại World Cup 2026 nhờ sự xuất hiện nổi bật trên khán đài.

34:2046 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Neymar Neymar Neymar

    Đọc tiếp

    Amorim nham mua hoc tro cu tu MU hinh anh

    Amorim nhắm mua học trò cũ từ MU

    23 phút trước 17:14 16/6/2026

    0

    Ruben Amorim được cho là nhắm tới việc chiêu mộ Manuel Ugarte từ Manchester United nhằm thực hiện cuộc cải tổ lực lượng tại AC Milan.

    Cau thu Iran an mung gay soc hinh anh

    Cầu thủ Iran ăn mừng gây sốc

    25 phút trước 17:12 16/6/2026

    0

    Mohammad Mohebi (Iran) trở thành tâm điểm tranh luận tại World Cup 2026 sau màn ăn mừng trong trận hòa 2-2 trước New Zealand ở bảng G sáng 16/6.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý