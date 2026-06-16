Neymar sắp có con thứ 5

Neymar khiến người hâm mộ thích thú khi thông báo sắp đón con thứ 5 và hài hước ví gia đình mình như nhóm nhạc Spice Girls.

Gia đình Neymar sắp có thêm thành viên mới.

Ngôi sao 34 tuổi chia sẻ thông tin thông qua buổi tiệc công bố giới tính em bé được đăng tải trên mạng xã hội. Tại đây, Neymar cùng bạn gái Bruna Biancardi, 2 con gái Mavie và Mel, cũng như cậu con trai cả Davi Lucca cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt khi biết gia đình sắp có thêm một bé gái.

Điều đó đồng nghĩa Neymar sẽ trở thành cha của 5 người con. Trước đó, chân sút người Brazil có các con gồm Davi Lucca, Helena, Mavie và Mel. Em bé sắp chào đời sẽ là con thứ 3 của anh với người mẫu Biancardi.

Không giấu được niềm hạnh phúc, Neymar lập tức pha trò sau khi biết giới tính của con. Cựu tiền đạo Barcelona và PSG hài hước nói: "Tôi sẽ lập một ban nhạc riêng. Từ hôm nay, gia đình tôi sẽ là Spice Girls".

Trong khi cuộc sống gia đình đón nhận tin vui, tương lai của Neymar tại World Cup 2026 vẫn chưa thật sự rõ ràng. Đội trưởng Brazil vắng mặt ở trận hòa 1-1 trước Morocco hôm 14/6 do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương.

Bộ phận y tế của tuyển Brazil đang theo dõi rất sát quá trình hồi phục của Neymar. Với tiền sử nhiều lần gặp vấn đề về cơ và mắt cá chân, ban huấn luyện Selecao không muốn mạo hiểm đẩy nhanh quá trình trở lại của ngôi sao giàu kinh nghiệm này.

Neymar chưa thi đấu trận chính thức nào kể từ giữa tháng 5 và nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt ở cuộc đối đầu với Haiti vào ngày 20/6.