Neymar tiếp tục lỡ hẹn với tuyển Brazil

Neymar sẽ không góp mặt ở trận gặp Haiti khi tuyển Brazil ưu tiên giúp ngôi sao 34 tuổi đạt thể trạng tốt nhất cho vòng knock-out World Cup 2026.

Neymar tiếp tục vắng mặt trong đội hình Brazil khi quá trình hồi phục chấn thương bắp chân vẫn chưa hoàn tất.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) xác nhận Neymar sẽ không cùng đội tuyển di chuyển tới Philadelphia để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Haiti tại bảng C World Cup 2026.

Thay vào đó, tiền đạo 34 tuổi ở lại New Jersey để tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương bắp chân phải. Theo CBF, Neymar sẽ tập luyện tại khách sạn The Ridge và trung tâm huấn luyện Columbia Park nhằm tối ưu giai đoạn cuối của quá trình hồi phục.

Đây là trận thứ hai liên tiếp Neymar không thể ra sân cho Selecao kể từ khi giải đấu khởi tranh.

Hôm 18/6, cựu ngôi sao Barcelona và PSG lần đầu xuất hiện trên sân tập cùng các đồng đội kể từ khi tuyển Brazil hội quân dự World Cup. Neymar tham gia phần khởi động cùng Raphinha, Bruno Guimaraes, Gabriel Magalhães và Fabinho trước khi tách nhóm để tiếp tục tập riêng.

Khi xuất hiện trước giới truyền thông, anh còn vui vẻ hỏi: "Mọi người có nhớ tôi không?".

Trước đó một ngày, Neymar đã trở lại sân tập để thực hiện các bài chạy nhẹ dưới sự giám sát của ban huấn luyện. Đây là lần đầu tiên anh vận động trên sân kể từ khi đặt chân tới Mỹ.

Neymar dính chấn thương bắp chân trong màu áo Santos hôm 17/5. Dù chưa hoàn toàn bình phục, anh vẫn được HLV Carlo Ancelotti điền tên vào danh sách dự World Cup 2026.

Theo truyền thông Brazil, bộ phận y tế của đội tuyển đang hướng tới mục tiêu giúp Neymar đạt trạng thái sung sức nhất cho vòng knock-out. Điều này đồng nghĩa anh nhiều khả năng cũng sẽ vắng mặt ở trận cuối vòng bảng gặp Scotland.

Neymar chưa thi đấu cho tuyển Brazil kể từ tháng 10/2023, thời điểm anh bị đứt dây chằng chéo trước và tổn thương sụn chêm trong trận gặp Uruguay tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Theo dữ liệu từ Transfermarkt, tiền đạo sinh năm 1992 đã trải qua gần 700 ngày không ra sân cho đội tuyển quốc gia vì chấn thương và quá trình hồi phục.

Ở trận hòa Morocco 1-1 ngày ra quân, Neymar có tên trong danh sách đăng ký nhưng không mặc trang phục thi đấu và chỉ theo dõi trận đấu từ băng ghế dự bị.

HLV Carlo Ancelotti vẫn tỏ ra lạc quan về tình hình của học trò. "Neymar đang làm việc rất chăm chỉ để trở lại sớm nhất có thể. Chúng tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ tái gia nhập tập thể trong tuần tới", chiến lược gia người Italy cho biết.

Brazil hiện có một điểm sau trận hòa Morocco và sẽ lần lượt gặp Haiti rồi Scotland để cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng C.