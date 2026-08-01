Galatasaray chi lương khủng lôi kéo Bruno Fernandes

Galatasaray đang triển khai kế hoạch đầy tham vọng bằng gói tài chính khổng lồ nhằm lôi kéo Bruno Fernandes rời Manchester United để gia nhập nhà vô địch bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Galatasaray dành sự quan tâm cho Bruno Fernandes.

Galatasaray sẵn sàng đáp ứng mức lương vượt mốc 20 triệu euro mỗi năm, bao gồm cả các khoản thưởng dựa trên thành tích dành cho Fernandes. Đây được xem là mức đãi ngộ kỷ lục trong lịch sử bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái kể trên diễn ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán hợp đồng giữa tiền vệ người Bồ Đào Nha và đội chủ sân Old Trafford hiện rơi vào bế tắc. Nguyên nhân được cho là do phía Manchester United đưa ra các thảo luận liên quan đến việc cắt giảm lương, điều khiến ngôi sao 31 tuổi không hài lòng.

Tận dụng sự rạn nứt này, Galatasaray dự kiến gửi lời đề nghị chuyển nhượng ban đầu trị giá khoảng 30 triệu euro tới Manchester United. Mặc dù phí chuyển nhượng có thể cần thương thảo thêm, mức thu nhập "khủng" mới chính là vũ khí chủ lực để đại diện Thổ Nhĩ Kỳ lôi kéo tiền vệ sinh năm 1994.

Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đình đám nhất lịch sử Super Lig. Với Galatasaray, việc sở hữu một ngôi sao đẳng cấp thế giới như Fernandes không chỉ nâng tầm chuyên môn mà còn khẳng định tiềm lực tài chính mạnh mẽ của câu lạc bộ trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Hiện phía Manchester United vẫn chưa có phản hồi chính thức với những thông tin về sự quan tâm từ đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

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